Weekend al Palaindoor di Padova: tutti gli appuntamenti a porte chiuse

Secondo weekend di gare al Palaindoor di Padova. Nel fine settimana - sabato 23 e domenica 24 gennaio - la pista coperta della Città del Santo ospita altre tre sessione di gare nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid definito dalla Fidal per l’attività indoor.

Tre sessioni di gare

Sabato (inizio alle 14.30) è annunciato un bel 60 metri femminile con il rientro di Johanelis Herrera Abreu (Atl. BS ’50 Metallurg. S. Marco), che tornerà a gareggiare dopo dodici mesi di stop: la veronese, prima frazionista della staffetta azzurra dei Mondiali di Doha, non scende in pista dallo scorso 1° febbraio, quando correndo a Mondeville, in Francia, aveva rimediato un infortunio al bicipite femorale destro. Anche per lei comincia la rincorsa verso la sfida degli Assoluti indoor del 20-21 febbraio quando potrà cercare di riprendersi il titolo italiano conquistato nel 2019 con il record personale (7”32). Nella stessa gara, esercizio di velocità per la quattrocentista veneziana Rebecca Borga (Fiamme Gialle) e per l’ostacolista Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli). Nell’asta, la tricolore indoor in carica Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta). Domenica mattina (inizio alle 9), bella sfida nei 1500 tra la campionessa italiana 2020 outdoor Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata) e Irene Baldessari (Esercito). Al pomeriggio (dalle 14.30), Manuel Lando (Atl. Vicentina) e Nicholas Nava (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) nell’alto, mentre nell’asta torna in gara il trevigiano Matteo Miani (Assindustria Sport Padova) che sulla stessa pedana, lo scorso weekend, ha eguagliato il personale a 5.10.

Tricolori invernali di lanci

Nel weekend prende il via la stagione dei lanciatori: gli specialisti di disco, martello e giavellotto sono attesi, al Campo San Giuliano di Mestre, dalla prima prova dei campionati italiani invernali di lanci. Sabato 23 gennaio, dalle 14.30, in pedana i giavellottisti. Domenica 24 gennaio, dalle 10.30, spazio a martellisti e discoboli. Nel disco, fari puntati sulla vicentina Diletta Fortuna (Carabinieri), campionessa italiana promesse 2020. La junior Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) doppierà disco e martello. La seconda prova regionale si svolgerà il 13 e 14 febbraio a Vittorio Veneto. La finale dei campionati italiani invernali di lanci è invece in programma il 27 e 28 febbraio a Molfetta (Bari).

