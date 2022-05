"L’attesa", Anna Foglietta e Paola Minaccioni in scena al teatro Verdi

Rinviato da marzo a maggio, dopo aver riscontrato un grande successo di pubblico a Venezia e Treviso, L’attesa, la nuova regia di Michela Cescon arriva finalmente al Teatro Verdi: lo spettacolo tratto dal testo di Remo Binosi sarà in scena a Padova dal 18 al 22 maggio con Anna Foglietta e Paola Minaccioni. Nella co-produzione del Teatro Dioniso e del Teatro Stabile del Veneto le due attrici, per la prima volta insieme su un palcoscenico, si confrontano così con il testo che fece conoscere l’autore veronese al grande pubblico, dando corpo e voce alla nobildonna Cornelia e alla sua serva Rosa.

Lo spettacolo

Michela Cescon lavora sulla prima stesura del testo di Binosi che, a differenza della versione del 1994, esalta la relazione tra le due protagoniste rendendo marginale l’intervento di un terzo personaggio, quello della nutrice, eliminato dalla regista nella sua trasposizione teatrale. Ne deriva così un dualismo moderno da teatro del Novecento, tra personaggi, ma anche drammaturgico tra il teatro di Rosa in lingua veneta e la letteratura ricca di immagini e inconscio di Cornelia.

Il testo di Binosi ha una grande forza drammatica e di coinvolgimento, a cui è difficile rimanere indifferenti e i temi e i contenuti trattati sembrano parlare della società attuale, come se non fosse cambiato nulla: la differenza di classe, il rapporto serva-padrona, il doppio, l’amore, il piacere, la maternità, il peccato, la punizione, il femminile, il male, la morte, la seduzione. Tutto viene raccontato con continui cambi di registro narrativo, tenendo in equilibrio tra loro commedia e dramma.

Mia moglie era in attesa di nostra figlia Giulia e io stavo leggendo le memorie di Casanova. Le avventure del grande seduttore si accompagnavano all’esperienza che stavo vivendo, con il procedere della gravidanza il corpo di mia moglie cambiava e insieme cambiava anche il rapporto che lei aveva con sé stessa e con le altre donne. La sentivo parlare con le sue amiche e intessere facilmente discorsi anche con donne molto diverse da lei, si scambiavano emozioni, consigli, paure e speranze. C’era tra loro una corrente di grande energia comunicativa. Proprio a partire da un dato intimo come quello del corpo gravido, le donne costruiscono una rete di confidenza e complicità di cui gli uomini sono assolutamente incapaci. Il maschio mito Casanova con la sua dispersiva sessualità, mi sembrava la prova di questa incapacità, cominciai così a pensare a una storia che mettesse a confronto donne diverse entrambe incinta dello stesso uomo assente.

Remo Binosi

Note di regia

Di Michela Cescon

I personaggi sono empatici, emozionanti, veri e si prova per Rosa e Cornelia grande simpatia: soffri con loro, le ami con dolcezza, le adori, partecipi prima con una, poi con un’altra, poi con tutte e due e alla fine non ti sorprendi di pensare che forse potrebbero essere la stessa persona. L’Attesa è proprio un testo per il palcoscenico, per gli attori, pieno d’invenzioni molto riuscite. Tutto è raccontato con freschezza e con un erotismo naturale nei confronti della vita e del mondo. Alle due attrici viene richiesta un’adesione fisica ai personaggi totale, e il loro stare in scena diventa molto sensuale, non per un finto gioco di seduzione, ma per la loro immersione nel racconto; un racconto sui corpi femminili, sulla punizione per il desiderio, la punizione di essere donne, sulla maternità, sull’amicizia, sull’amore, sul piacere, sulla lealtà, sulle differenze di classe… due voci femminili che diventano un gran bel punto di vista, per portare in scena il nostro sguardo più personale e intimo.

Il dramma è costruito attorno a due donne che vengono allontanate e rinchiuse per nove mesi per nascondere entrambe una gravidanza. Si racconta una clausura, un’impossibilità a uscire e mai, come in questi tempi, l’idea teatrale, anche semplice, di chiudere due personaggi all’interno di una stanza diventa vera, reale e sentita. Insieme ai miei collaboratori abbiamo costruito un luogo scenico che rappresenta la mente di Cornelia, il diario su cui lei scrive, dove la chiusura o l’apertura dei muri è metafora di una condizione interna, della vita del cuore; mentre la relazione con l’esterno viene raccontata dalla luce e dal buio, dalle ore del giorno e dai suoni della campagna estiva, e dalla natura prepotente che le circonda. La messa in scena ha un segno classico, per omaggiare il grande teatro, e alle attrici viene chiesto di non uscire mai, di avere a che fare solo con il loro corpo. Gli unici oggetti con cui lavorare sono un letto, due sedie e gli abiti dai colori forti e simbolici che con loro danzano una partitura serrata di cambi e di trasformazioni. Lo spettacolo ha un sapore nordico, un rigore fatto di direzioni, ritmo e spazio, per riuscire a riportare ciò che sentii dopo la prima lettura della prima stesura de L’Attesa, ovvero il ritrovare drammaturgicamente nel testo tutto ciò che c’è di materico e forte nel teatro veneto, nella mia lingua originaria, specialmente quello goldoniano, sapientemente mescolato ad autori amatissimi come Bergman, Ibsen, Strindberg e anche Genet.

Un ringraziamento speciale ad Anna Montecroci Binosi per la cessione dei diritti dell’opera e per essere stata con noi in questo bellissimo viaggio e a Elisabetta Sgarbi per avere voluto pubblicare il testo con la sua La Nave di Teseo.

Teatro Verdi di Padova

L’Attesa

18 maggio 2022 20.30

19 maggio 2022 19

20 maggio 2022 20.30

21 maggio 2022 20.30

22 maggio 2022 16

di Remo Binosi

regia Michela Cescon

con Anna Foglietta, Paola Minaccioni

scene Dario Gessati

costumi Giovanna Buzzi

disegno luci Pasquale Mari

suono Piergiorgio De Luca

assistente alla regia Elvira Berarducci

foto Fabio Lovino

produzione Teatro di Dioniso, TSV - Teatro Stabile del Veneto

in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, Teatro Stabile di Bolzano, ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rosselini, Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio

I biglietti

intero ridotto abbonati under 26 platea, palchi pep e palchi 1°ord centrali 35 euro 32 euro 27 euro 16 euro palchi pep e palchi 1° ord. laterali, palchi 2° ord centrali 31 euro 27 euro 23 euro 13 euro posti scarsa visibilità palchi pep e palchi 1° ord. laterali, palchi 2° ord centrali 22 euro 19 euro 16 euro 9 euro palchi 2° ord. laterali, galleria 15 euro 13 euro 11 euro 9 euro posti scarsa visibilità palchi 2° ord. laterali 11 euro 9 euro 8 euro 6 euro

* ridotto Over 65

* abbonati TSV Stagione 2022

Say UaT?

Sei uno studente universitario? Per te abbiamo riservato un biglietto scontato a 3 euro. Scopri l’iniziativa Universitari a Teatro promossa da ESU Padova e Venezia.

Info web

L'attesa | Teatro Stabile del Veneto (teatrostabileveneto.it)

Foto articolo L’Attesa ©Fabio Lovino