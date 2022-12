Attestato alla memoria per Marco Innocente, la cerimonia in sala delle edicole a Padova

Mercoledì 7 dicembre, alle ore 10 in Sala delle Edicole del Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata in piazza Capitaniato 3 a Padova si terrà la cerimonia di consegna alla famiglia dell'attestato alla memoria degli studi compiuti nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dallo studente Marco Innocente, improvvisamente mancato il 25 marzo 2022.

Marco Innocente

Nato il 26 novembre 1999 a Castelfranco Veneto (TV) aveva sostenuto una ventina di esami ed era iscritto regolarmente al III anno del corso magistrale e lo si ricorda per la forte motivazione a diventare insegnante.

L'evento

Parteciperanno alla cerimonia il prorettore alla Didattica, prof. Marco Ferrante, il direttore del dipartimento FISPPA, prof. Egidio Robusto, la presidente del CdL Scienze della Formazione Primaria, prof.ssa Marina De Rossi, la dirigente di Area Didattica, dott.ssa Roberta Rasa, rappresentante Alumni, tutor di tirocinio, dott. Maria Teresa Zanatta, il gruppo delle compagne e compagni di tirocinio territoriale, docenti, studentesse e studenti del corso di studi, familiari e amici di Marco.

Foto da TrevisoToday