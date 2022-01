"Attila" di Verdi al Teatro Torresino: protagonista il basso veneto Roberto Scandiuzzi

Domenica 23 gennaio alle ore 16 nella nuova location del Teatro Torresino (a fianco dell'antica Chiesa di Santa Maria del Torresino in via del Torresino 2, ingresso dal cancello alla destra del portone Patronato), l'Associazione Cantiere all'Opera inaugura la sua X° Stagione con una meravigliosa Opera del primo Verdi, rarissimamente eseguita a Padova: "Attila". Nel ruolo del protagonista una presenza d'eccezione; ritorna generosamente dopo il Premio Arrigo Boito assegnatogli nel 2016 un'artista tra i più apprezzati del panorama lirico internazionale: il basso veneto ROBERTO SCANDIUZZI.

A fianco del celebre basso tre giovani voci di rara qualità, selezionate nell'ultima edizione delle Audizioni Internazionali.

Nel ruolo di Odabella il soprano VALENTINA CORO', nativa di Venezia, già vincitrice di numerosi Concorsi internazionali e attualmente impegnata nell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, come il tenore a cui è affidato il ruolo di Foresto: JOSEPH DAHDAH, di origine Libanese e adozione italiana, è una delle voci che maggiormente ha stupito l'intera Commissione delle Audizioni per la bellezza del colore la sicurezza vocale. Infine il ruolo di Ezio è affidato alla voce brunita del baritono partenopeo ANTIMO DELL'OMO. Maestro concertatore al pianoforte una new entry per Cantiere all'Opera: la pianista coreana KYOUNGHA SONG. Presentazione a cura di ALESSANDRO BERTOLOTTI.

L'evento inaugurale sarà anche l'occasione per iscriversi o rinnovare la tessera in qualità di socio di Cantiere all'Opera, anche per la X° Stagione 2022 con grande sforzo, rimane la stessa quota di 50 euro con accesso gratuito a tutti gli spettacoli della Stagione.

Informazioni e contatti

Ingresso: 10 euro, ridotto studenti under 26: 5 euro.

L'evento si svolgerà nel rispetto di tutte le normative vigenti in tema di sicurezza: accesso con super green pass e mascherina FFP2.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dei posti chiamando il 331 1611301 (anche scrivendo via whatsapp). Posti limitati in base alla capienza consentita, per garantire il posto è gradita la prenotazione prima possibile.

Web: https://www.cantiereallopera.com/