"Attimi di trasformazione" presso DietroDuomo

Nella giornata del 21 gennaio in Via Dietro Duomo 14/1, si terrà l’evento “Attimi di Trasformazione”, al Centro per lo Sviluppo Integrato dell’Individuo DietroDuomo. Tra le 15 e le 18 sarà possibile conoscere e praticare le cosiddette “Arti Trasformative”, quelle discipline, cioè, capaci di evolvere la persona che vi si dedica, tra cui Hatha Yoga, Meditazione, Teatro Sacro, Canto, Kalari Yoga, Acrobatica Naturale, Danza e Parkour. Si potrà beneficiare della guida degli insegnanti del Centro, che saranno felici di disegnare esercizi ed esperienze su misura per tutti i partecipanti. A seguire verrà offerto un Happy Hour per rilassarsi in compagnia e conoscersi meglio con bevande e cibo.

«Prevediamo la partecipazione di un centinaio di persone. - afferma Giovanni Carollo, presidente dell’Associazione Plhomo, che tiene in gestione il Centro - Abbiamo deciso di proporre un modo diverso per conoscerci rispetto alla classica prova gratuita di un singolo corso, che è comunque sempre possibile fare nell’orario settimanale. L’idea è quella di trasportare chi vorrà intervenire nel nostro mondo, dove l’Arte e il corpo sono tutt’uno e diventano strumenti per trovare il meglio che c’è in noi e negli altri. Vogliamo dare una possibilità di scoprire e scoprirsi, attraverso gesti, movimenti, suoni e semplici esercizi, in modo che praticando in prima persona rimangano degli spunti di riflessione e comprensione».



Conosciuto come Zoo – Contenitori Culturali, sede di varie associazioni culturali e sportive, il centro DietroDuomo è stato preso recentemente in gestione dall’associazione Plhomo in collaborazione con Yoga Citra Padova: «Il centro DietroDuomo oltre ad offrire corsi condotti da alcuni degli insegnanti italiani più qualificati nei vari ambiti, si pone, nelle nostre intenzioni, come un Polo Culturale e come spazio di ricerca per lo sviluppo armonico dell’essere umano. - continua Giovanni Carollo - Da qualche mese siamo centro di Alta Formazione riconosciuto da CSEN della nuova disciplina Kalari Yoga, che unisce ai principi e alle pratiche dello Yoga quelli dell’arte marziale del Kalariyapattu, una pratica antichissima che ha ispirato la nascita delle arti marziali cinesi e giapponesi. Inoltre, il nostro Master Coach Elia Landolfi è stato nominato da CSEN Coordinatore nazionale per la disciplina del Parkour (Arte dello Spostamento). Prosegue poi l’attività di Alta Formazione per lo Yoga con gli insegnanti, riconosciuti a livello internazionale, Paolo Proietti e Laura Nalin, già attiva nella precedente gestione. Il calendario completo delle nostre attività comprende corsi settimanali, master class, seminari intensivi, conferenze e performances che spaziano in varie discipline grazie alla preparazione dei nostri insegnanti e formatori».

Informazioni e contatti: https://www.dietroduomo.it.