"Attiva-mente", prevenzione e allenamento della memoria

Q?uando si parla di memoria ci si inizia spesso a preoccupare, soprattutto ad una certa età: "Cosa sono venuto a fare in questa stanza? Non me lo ricordo più..."; "Come di chiama quel posto? Ce l'ho sulla punta della lingua...non avrò mica l'Alzheimer?". In questo incontro scopriremo insieme come funziona la memoria, che strategie per migliorarla, c?ome prevenirne la perdita, attraverso modalità interattive e divertenti.

A?l termine verrà presentato anche il corso completo di 7 incontri con la D.ssa Scarparo Francesca: www.joyabano.it