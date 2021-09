Famiglie al parco: attività gratuite al Parco Morandi

Attività gratuite al Parco Morandi in via luigi Strazzabosco, 1 - Arcella, Padova. Tutti i mercoledì 17-18.30.

Il programma

15 Settembre

Qi Gong &Tai Chi Movimenti degli animali per scaricare le tensioni, riequilibrare l’energia. Con maestra Wang Xiaohui

Laboratorio “Burattini e marionette in cerca dell’amicizia” con Cristina Padovani. Attività animazione teatrale con i bambini

22 Settembre

“RaTaTan: il corpo che suona” con Federico Cassandro (portare i tappetini )

Musica maestro... laboratorio di riciclo creativo per realizzare il tuo strumento con materiali di recupero con Elisabetta Massaro.

29 Settembre

“RaTaTan: il corpo che suona” con Federico Cassandro (porta tappetini)

Segnalibri creativi. Laboratorio artistico con materiali naturali (erba, bastoncini, foglie) per creare un fantasioso segnalibro con Elisabetta Massaro.

6 Ottobre

Qi Gong & Tai Chi Ventaglio con Maestra Wang Xiaohui

“Accarezziamo la natura” con Cristina Padovani e Flora Grassivaro. Creeremo piccole attività che ci permetteranno di conoscere la diversità della natura che ci circonda

13 Ottobre

Qi Gong &Tai Chi Camminata energetica con maestra Wang Xiaohui

“Vestiamo un albero …l’albero dei desideri” con Cristina Padovani e Flora Grassivaro. Un incontro dedicato alla decorazione di un quadro attraverso utilizzo di materiali di recupero stimolando la fantasia dei bambini

Informazioni e contatti

Durante queste attività saranno rispettate le norme vigenti attuali anticovid19. Il progetto “ Famiglie al parco” è a cura dell’Associazione di promozione sociale “L’albero del Miele” ed è realizzato nell’ambito di #SpaziAperti2-seconda edizione. Le attività sono offerte dall’Associazione Health&Care A.P.S.e A.S.D. per il progetto Vivi il verde -Vivi il Quartiere 2021 del Comune di Padova, in collaborazione con la Goonies Crew ( gestore parco) e la partecipazione della federazione delle donne per la pace.

Iscrizione online LINK ISCRIZIONE: https://forms.gle/qWwj4kCnAAfqrYDi8

Health&Care A.P.S. e A.S.Dilettantistica: www.healthandcare.it

