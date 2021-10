Salone “Auto e moto d’epoca” 2021 in Fiera a Padova

Auto e Moto d’Epoca Padova è il più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa, e rappresenta da anni l’appuntamento internazionale più importante per gli appassionati di motori e della più vasta cultura legata all’automotive.

Ad Auto e Moto d’Epoca collezionisti e appassionati possono scegliere tra le oltre 5mila auto delle principali case automobilistiche messe in vendita, trovare prezzi di ricambio originali, nonché automobilia di ogni prezzo e marchio. Inoltre, ad Auto e Moto d’Epoca vivono la storia e la cultura dei motori: all’interno del Salone ci si immerge nel passato e si tocca con mano il presente e il futuro del mondo dell’auto.

Anche per questo Auto e Moto d’Epoca è un evento intergenerazionale, in grado di emozionare tutti: uomini, donne, giovani, appassionati o semplici curiosi. Un evento da cui si esce arricchiti: di bellezza, sogni e creatività.

Durata e orari della manifestazione

Pre-apertura giovedì 21 ottobre 2021:

Orari di ingresso per i visitatori dalle ore 9 alle 18.

Nei giorni 22-23-24 ottobre 2021:

Orari di ingresso per i visitatori dalle 9 alle 19.

Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 9 - 19 Biglietto intero 25 euro TICKET

ONLINE Biglietto ridotto Ragazzi dai 13 ai 17 anni Persone con invalidità inferiore all'80% 20 euro Abbonamento 2 giorni Valido solo Sabato 23 e Domenica 24 46 euro TICKET

ONLINE Abbonamento 2 giorni Valido solo Venerdì 22 e Sabato 23 53 euro TICKET

ONLINE Abbonamento 3 giorni Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 76 euro TICKET

ONLINE Biglietto omaggio Bambini fino a 12 anni Persone con invalidità dell'80% o superiore con accompagnatore Anteprima giovedì 21 ottobre 2021 9 - 18 Biglietto unico Nella giornata di anteprima non sono previste riduzioni. 45 euro TICKET

ONLINE

Venerdì 22 ottobre 2021 9 - 19 Friday ticket 30 euro TICKET

ONLINE

L'ingresso in fiera, come da norma di legge, sarà consentito esclusivamente alle persone in possesso di GREEN PASS, o titolo analogo internazionale, da esibire dal proprio smartphone o in formato cartaceo in lingua italiana o inglese.

Tale certificazione viene rilasciata quando si è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

risultato negativo al test molecolare/antigenico in lingua italiana o inglese (effettuato nello 48 ore precedenti alla data di ingresso in Fiera);

certificato di completa guarigione dopo il contagio in lingua italiana o inglese (valido 180 giorni dalla data di termine della malattia riportato sul certificato);

vaccinazione anti COVID-19 (N.B: in Italia viene rilasciata sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale).

INFO AGGIORNATE PER I VIAGGIATORI

