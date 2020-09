Auto e moto d’epoca è il salone dedicato agli appassionati di motori e della più vasta cultura legata all’automotive.

Undici padiglioni e più di mille espositori dedicati a tre temi principali: “Auto, moto e ricambi d’epoca”, “Case automobilistiche” e “Percorsi ed esperienze”.

Scarica la brochure della fiera

Evento patrocinato dal Comune di Padova.

Dettagli

Salone “Auto e moto d’epoca” 2020

In Fiera a Padova

Dal 22 al 25 ottobre 2020

Giovedì, dalle ore 9 alle 18; da venerdì a domenica dalle ore 9 alle 19

Sicurezza

Ecco le misure per garantire la massima sicurezza durante l'esperienza in fiera a Padova dal sito ufficiale (qui la fonte)

Il 2020 è un anno che ricorderemo a lungo. I fatti ci hanno portato a rivedere tante nostre abitudini, anche quelle più basilari e apparentemente scontate.

In un anno che ha visto tanti eventi cancellati, Auto e Moto d'Epoca vuole essere una piccola grande certezza. L'evento si terrà, nelle date stabilite: come ogni anno andiamo in scena l'ultima settimana di ottobre.

Ma non si tratta di un azzardo: a noi le cose piace farle bene, ed è per questo che stiamo monitorando quotidianamente la situazione relativa all'emergenza sanitaria (Covid-19) e stiamo mettendo a punto misure di sicurezza che permettano ad espositori e visitatori di godere della massima libertà di movimento e comportamento possibile. Le nostre priorità sono la vostra sicurezza, certo, ma anche la vostra serenità, e vogliamo che il vostro piacere di curiosare tra stand e padiglioni sia lo stesso di sempre.

Per questo, in collaborazione con l'ente Fiera di Padova e con le autorità competenti, stiamo predisponendo una serie di misure atte a garantire la salute, la serenità e la libertà dei nostri ospiti. Misure che saranno aggiornate costantemente in base all'eventuale evolversi della situazione nazionale ed internazionale.

Accessi e biglietteria

Quest'anno, più che mai, raccomandiamo di avvalersi della biglietteria online. Acquistando il proprio ticket on line - sul sito autoemotodepoca.com - non solo si evitano le file ai desk della biglietteria, ma si ha la possibilità di accedere in fiera attraverso ingressi dedicati, evitando assembramenti e lunghe attese.

Comportamento da tenere all'interno della struttura fieristica

All'interno di Auto e Moto d'Epoca non ci sarà alcun tipo di limitazione agli spostamenti; potremo girare liberamente tra corsie e padiglioni come ogni anno, preferendo gli stand e i settori di vostro interesse. Andranno evitati gli assembramenti, attraverso il rispetto del distanziamento interpersonale ed andrà indossata la mascherina, sia all'interno dei padiglioni che negli spazi all'aperto ove non si riesca a mantenere il distanziamento di un metro.

igienizzazione

Rispetto agli anni passati, verrà potenziato il personale addetto alle pulizie dei padiglioni, delle toilette e delle aree ristoro. Queste ultime avranno, ciascuna, un responsabile anti Covid che garantirà i corretti standard di pulizia e fruizione degli spazi di competenza. Sarà inoltre potenziato il funzionamento degli impianti di ricircolo dell'aria all'interno dei padiglioni.

Vi aspettiamo quindi a Padova, dal 22 al 25 ottobre, più appassionati che mai … in sicurezza!

Ingresso

giovedì 24

biglietto unico: 45 euro

biglietto unico: 45 euro venerdì 25

biglietto unico: 30 euro

biglietto unico: 30 euro sabato 26 e domenica 27

biglietto intero: 25 euro

ridotto (dai 13 ai 17 anni e persone con invalidità inferiore all’80%): 20 euro

abbonamento 2 giorni (sabato e domenica): 46 euro

abbonamento 2 giorni (venerdì e sabato): 53 euro

abbonamento 3 giorni: (venerdì, sabato e domenica) 76 euro

Entrata gratuita per bambini fino ai 12 anni e per persone con invalidità pari o superiore all’80% con accompagnatore.

Parcheggi

L’elenco dei parcheggi a disposizione dei visitatori è consultabile sul sito di “Auto e moto d’epoca”.

Per informazioni

Intermeeting Srl

telefono 049 7386856

email info@autoemotodepoca.com

sito www.autoemotodepoca.com

pagina Facebook www.facebook.com/autoemotodepoca