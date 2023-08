Autori in città 2023

All’insegna della bellezza e della cultura il week end dal 15 al 17 settembre a Padova si apre la quarta edizione di ‘Autori in città’, festival culturale dedicato al mondo dell’editoria illustrata e organizzato dalla casa editrice Kite con presentazioni in librerie, incontri, mostre di illustrazione, laboratori per bambini, letture ad alta voce, visione portfolio e firmacopie con autori e illustratori di fama nazionale e internazionale. Imperdibile fine settimana per tutti gli appassionati del settore, bambini e adulti, nelle librerie Pel di Carota, Pangea, Zabarella, Limerick, Piccolo grande bubo, La Volpe Volante a Padova e nella libreria Lester e Bob a Cittadella.



Per ulteriori informazioni visitate il sito della kite a questo link: https://www.kiteedizioni.it/autori-in-citta-2023/