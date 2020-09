“Autumn Student Festival”: tre giorni di musica e cultura in piazzetta Gasparotto

Event da facebook https://www.facebook.com/events/358097872266274

Autumn Student Festival

Dall’1 al 3 ottobre 2020

Piazzetta Gasparotto, Padova

Ingresso gratuito

Dettagli

Tre giorni di concerti e aperitivi culturali in Piazza Gasparotto, per trovarci un’ultima volta all’aperto prima del freddo, rispettando la distanza sociale e sognando un’estate 2021 senza pandemie.

Programma

Giovedì 1 ottobre

22.15 NEW CANDYS live (psych rock / garage rock, IT)

https://newcandys.bandcamp.com

21 WAX MACHINE live (space rock / avantgarde jazz, UK)

https://waxmachine.bandcamp.com

Venerdì 2 ottobre

22.30 KETY FUSCO live (electronica / avantgarde, IT)

https://www.ketyfusco.com

21.30 MATTEO VALLICELLI hybrid set (electronica / ambient, IT)

https://matteovallicelli.bandcamp.com

Sabato 3 ottobre

22.30 GENERIC ANIMAL (emo rap / electropop, IT)

https://www.instagram.com/generic_animal

21.30 SANTXSUBITO (indie prog / jazz pop, IT)

https://www.instagram.com/santxsubito_

___

Prima dei concerti Piazza Gasparotto sarà aperta da orario aperitivo, dove gustare birre artigianali, spritz, cicchetti e molto altro (utilizzando bicchieri e stoviglie ecocompatibili) nella zona chill oppure partecipando ai quotidiani appuntamenti culturali del festival, il tutto sempre nel rispetto delle norme sanitarie.

Giovedì 1 ottobre

18.30 Welcome (back) to Unipd

Una giornata di benvenuto per le nuove matricole e di bentornato per studenti e studentesse Unipd.

19 University Trivia

Scegli le persone di cui ti fidi di più e forma una squadra per conquistare il diploma di laurea. Warning: this is a drinking game, do not try this at home.

Venerdì 2 ottobre

18.30 Presentazione libro “Eroine” di Marina Pierri

“Eroine - Come i personaggi delle serie TV possono aiutarci a fiorire”. Una serie TV può cambiare la percezione di intere nazioni su tematiche sociali, scientifiche, politiche, relazionali, dando voce a persone che nella nostra società sono ancora invisibili, a cui non viene mai data la parola.

Sabato 3 ottobre

18 C-Attive: Drag Talk con Cristina Prenestina e Gionatella.

C-Attive è un tentativo di definire l’anatomia dell’attivismo LGBTQIA+ nel contemporaneo. È la volontà di raccontare le nostre storie, quelle che vorremmo chiamare “realtà” e che invece non sono quasi mai narrate, a volte messe a tacere brutalmente.

E cos’è, allora, attivismo? Come si diventa C-attive?

Vedremo che attivismo è prima di tutto saper nominare le cose che ci accadono, dentro e fuori. È interpretare quella scintilla dissidente che ci monta dentro quando ci viene raccontato che il mondo non ha previsto un posto per noi.

È proprio a partire da queste limitazioni imposte che la nostra interiorità si fa azione, il nostro personale diventa politico.

Decostruzione e mediazione, critica e dialogo: quali gli strumenti per continuare a essere attivist* dopo la consapevolezza iniziale che una narrazione altra è necessaria?

A queste domande e ad altre proveremo a rispondere con questo Talk. Le nostre storie considerate da molti storie C-attive saranno le protagoniste dell’evento. Che, speriamo, parli anche e soprattutto di voi.

___

Nella zona Merchandising, oltre ai capi e ai gadget delle edizioni passate del Je t’aime, è presente un piccolo mercatino vintage contro il fast fashion, per promuovere uno stile d’abbigliamento sempre più sostenibile. Tutti i capi sono rigorosamente sanificati e a prezzi popolari.

___

Organizzato da Asu Padova (Associazione Studenti Universitari) e Il Sindacato degli Studenti (Link Padova)

In collaborazione con Circolo Nadir e Piazza Gasparotto APS

Con il contributo di Università degli Studi di Padova, ESU Padova, e Arci Padova

Info:

https://asupadova.it

asudipadova@gmail.com

https://sindacatostudenti.org

sindacatodeglistudenti@gmail.com

Direzione artistica:

Pulse

Ospitati da c/o Piazza Aperta, iniziativa di Circolo Nadir, Piazza Gasparotto APS e Arci Padova.

Vuoi sostenere il nostro spazio e gli eventi che abbiamo intenzione di fare? Anche la più piccola delle donazioni aiuta.

https://www.produzionidalbasso.com/.../molto-piu-di-uno...