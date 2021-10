“Autumn Student Festival”: tre giorni di musica e cultura in piazzetta Gasparotto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 15/10/2021 al 17/10/2021 da domani Orario non disponibile

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/538012337294543/

AUTUMN STUDENT FESTIVAL 2021

14 ottobre - 17 ottobre

Piazza Gasparotto, Padova

TUTTE LE SERE

INGRESSO GRATUITO

___

Tre giorni di concerti e aperitivi culturali in Piazzetta Gasparotto, il modo migliore per inaugurare il nuovo anno accademico e lasciarsi alle spalle l'ultimo anno e mezzo.

Giovedì 14 ottobre

Una serata pre-festival interamente dedicata all'accoglienza delle nuove matricole, un importante spazio di socialità in questo periodo complesso, con uno speciale drinking game a misura di matricola

Venerdì 15 ottobre

22.30 BRUNO BELISSIMO live (italo disco / synth pop, IT/CA)

https://brunobelissimo.bandcamp.com

21.30 DELPHI from Tiger & Woods live (lo-fi hip hop / soul, IT)

https://spalatowyale.bandcamp.com/album/face-the-music

Sabato 16 ottobre

22.30 LORENZO BITW live (bass music / tribal, IT)

https://lorenzo-bitw.bandcamp.com

21:00 live TBA

Domenica 17 ottobre w/ Noche Afrodelica

22.30 KOKUMA COMBO live (afrobeat / soukous, IT)

https://cucomacombo.bandcamp.com

21.30 FALOU SECK & THE MELTING BEATS live (afrobeat / fusion, SN/IT)

https://falouseckthemeltingbeats.bandcamp.com

19:00 SONIDO VINILICO djset (afrobeat / tropical funk, IT)

https://nocheafrodelica.bandcamp.com

___

Come sempre sarà dato ampio spazio agli incontri culturali, con dibattiti e ospiti diversificati che andranno a trattare tante tematiche diverse.

Giovedì 14 ottobre

18.30 InclusiviTea del collettivo Kosmos, un'assemblea queer e transfemminista

https://fb.me/e/1v9hQb2Km

A brevissimo maggiori informazioni sugli appuntamenti dei giorni seguenti.

___

Drink & Food

Le immancabili birrette artigianali, gli spritz e i cicchetti e molto altro vi aspettano in Piazzetta Gasparotto, per brindare a chi/cosa volete voi in totale sicurezza, il tutto utilizzando naturalmente bicchieri e stoviglie eco-compatibili.

Zona Chill

Sarà presente un'area relax, per trascorrere le serata in compagnia sin da orario aperitivo, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid.

Merchandising

Troverete un piccolo mercatino dell'usato con diversi capi d’abbigliamento (rigorosamente sanificati) a prezzi popolari, contro il fast fashion e per promuovere uno stile d’abbigliamento sempre più sostenibile.

Ovviamente non mancherà il nostro merch con tutti i capi delle edizioni passate del Summer Student Festival, dalle maglie nutria alle shopper passando per i bicchieri eco compatibili e le nostre spillette.

___

Organizzato da Asu Padova (Associazione Studenti Universitari) e Il Sindacato Degli Studenti (LINK Padova)

In collaborazione con Circolo Nadir e Piazza Gasparotto

Con il contributo di Università degli Studi di Padova, ESU Padova e Arci Padova

Info:

asudipadova@gmail.com

https://www.sindacatodeglistudenti.org

sds.linkpadova@gmail.com

Direzione artistica: Pulse

Grafiche: tommy.moustache

Info web

https://www.facebook.com/events/538012337294543/

Foto articolo dall'evento Facebook - Direzione artistica: Pulse - Grafiche: tommy.moustache

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...