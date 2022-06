AVIS "Mi illumino del dono": di rosso per una settimana anche la Torre Campanaria di palazzo Moroni

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, che si celebra il 14 giugno, l’Avis Regionale del Veneto in collaborazione con ABVS, lancia la campagna “M’Illumino del Dono”.

Il Comune di Padova ha deciso di aderire all’iniziativa illuminando di colore rosso la Torre Campanaria di Palazzo Moroni a partire dalle ore 21 di lunedì 13 giugno, per tutta la settimana, fino a domenica 19 giugno, per sensibilizzare sull’importanza di donare sangue e plasma, soprattutto nel periodo estivo dove le donazioni subiscono sempre un forte calo.

«Questa iniziativa - spiega Vanda Pradal, presidente di Avis Regionale del Veneto - è stata pensata per segnare il passo del ritorno alla vita dopo oltre due anni di pandemia, ritrovandoci come Avis nelle piazze con un gesto simbolico per sensibilizzare i cittadini sulla nostra associazione e sull’importanza del dono».

