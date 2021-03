Avril Lavigne, live all’arena spettacoli Padova Fiere - Concerto rinviato

Attenzione concerto rinviato

Tutti i dettagli https://www.livenation.it/show/1312109/avril-lavigne/padova/2021-03-14/it

---

Avril Lavigne, live

domenica 14 marzo 2021, ore 21.30

Arena Spettacoli Padova Fiere - Padova

Dettagli

In occasione della nuova tournée, Avril Lavigne canterà le sue celeberrime hit, tra cui “Complicated”, “Sk8ter Boy”, “When You’re Gone” e “Girlfriend”, e i brani tratti dal suo sesto e più recente album in studio, “Head Above Water”.

La superstar di origini canadesi Avril Lavigne annuncia le nuove tappe del suo tour che toccherà l’Europa il prossimo anno. Due saranno i concerti attesi nel nostro Paese: il 14 marzo a Padova Fiera.

“Head Above Water” è uscito il 15 febbraio 2019 e sono stati estratti i singoli “Head Above Water” sulla battaglia della cantante canadese con la malattia di Lyme, “Tell Me It's Over”, “Dumb Blonde” con la rapper Nicki Minaj e “I Fell in Love with the Devil”.

L’artista avrebbe dovuto esibirsi quest’anno il 15 e 16 marzo 2020 al Lorenzini District di Milano con due date sold-out, purtroppo annullate a causa dell’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19. Avril Lavigne ha recentemente pubblicato il singolo “We are Warriors” i cui proventi andranno devoluti in beneficenza tramite l’associazione PROJECT HOPE per contrastare il COVID-19 nel mondo (per maggiori informazioni: CharityStars.com/Warriors). Il brano è una nuova versione della traccia “Warrior” inclusa nel suo ultimo album “Head Above Water” (BMG), pubblicato nel 2019.

Biglietti

Biglietti disponibili da oggi su ticketmaster.it, maggiori informazioni al sito zedlive.com

Posto unico 51,24 euro.

Info web

Gallery