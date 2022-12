Babby Bike, la pedalata solidale dei “babbi natale” per Braccio di Ferro Onlus e Giardino della Ricerca Odv

Per il decimo anno, la vigilia di Natale si colorerà di rosso con la Babby Bike, la pedalata di solidarietà dei Babbi Natale che correrà lungo le strade della provincia di Padova per poco più di 20 km.

Tutti i partecipanti indosseranno un vestito da Babbo Natale acquistato a 10 euro nei punti vendita sul territorio o direttamente on-line (e ritirato al momento della partenza). Il pacco contiene la sacca-zainetto in pvc rossa, il vestito originale Babby Bike unisex e taglia unica, la placca per la bicicletta, il materiale promozionale e un portachiavi originale.

Il ricavato sarà devoluto a favore delle associazioni Braccio di Ferro Onlus e Giardino della Ricerca ODV.

L’iniziativa è stata presentata dal vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo, dal sindaco di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi, dal sindaco di Teolo Valentino Turetta, dal sindaco di Abano Terme Federico Barbierato e dall’organizzatore della Babby Bike Enrico Ravazzi.

Come ogni anno, ci saranno grandi, piccoli, nonni, famiglie, amici, conoscenti in bici da corsa o in mountain bike, ma anche in tandem o con il triciclo. La partenza è da Selvazzano Dentro, poi si prosegue per Teolo e ancora ad Abano Terme.

“Un Natale con un pensiero verso chi è meno fortunato – ha detto Vincenzo Gottardo – è un Natale migliore. Invito tutti, grandi e piccini a partecipare a questa bellissima iniziativa e a trascorrere la vigilia insieme con tutti i Babbybike. Questa iniziativa, oltre ad avere un grande valore simbolico e sociale, è un gesto concreto di solidarietà”.

Grande entusiasmo per la ripartenza della Babby Bike è stato espresso dal sindaco di Selvazzano Giovanna Rossi. “L’iniziativa è diventata una tradizione natalizia che coinvolge la nostra Selvazzano, Teolo e Abano Terme e che attira persone da tutto il territorio della provincia di Padova e non solo. Il famoso biscione rosso colorerà le strade portando sorrisi e auguri nel pomeriggio della vigilia di Natale dedicando questa manifestazione a due Associazioni di Volontariato che aiutano i bambini meno fortunati e le loro famiglie”.

“Abano Terme – ha detto il sindaco Federico Barbierato – sarà felice di accogliere la Babby Bike e l’isola pedonale sarà in festa per ricevere, assieme ai cittadini e turisti, il fiume di Babbi Natale. Un’iniziativa simpatica e divertente, ma nel contempo di grande solidarietà perché tutto questo viene fatto anche per dare forza a Braccio di Ferro che si dedica all’aiuto e allo sviluppo dell’Hospice Pediatrico di Pediatrico di Padova e al Giardino della Ricerca perché si possa trovare una cura possibile ai sarcomi e alle malattie oncologiche pediatriche rare”.

“Anche quest’anno – ha detto Valentino Turetta, sindaco di Teolo – coloriamo le strade di rosso. Siamo partiti nel 2010 ed eravamo in 13, nel 2019 ci siamo ritrovati in 3mila. Questa è la vera forza della solidarietà. Abbiamo sempre deciso di raccogliere fondi per i bambini che per antonomasia sono i destinatari dei regali di Babbo Natale. La soddisfazione più grande è quella di regalare ai bambini un sorriso, sostenendo i meno fortunati con l’assistenza e la ricerca”.

Per il 2022 la lotteria è stata sospesa, ma riprenderà sicuramente nel 2023. Per tutte le informazioni e le curiosità www.babbybike.it

Il percorso

Si inizia alle 10 presso gli Impianti Sportivi Ceron di Tencarola con l’apertura del Babby Bike Village dove sarà anche possibile ritirare il vestito prenotato online.

Alle 13 è prevista animazione, riscaldamento con zumba e balli di gruppo e alle 14 la partenza dagli Impianti Sportivi "Antonio Ceron" dei Babby Bike con il saluto dello staff e delle autorità presenti.

Il serpentone di bici arriverà a Selvazzano indicativamente alle 14.15 e proseguirà per Feriole. Intorno alle 15, in piazza Mercato a Bresseo di Teolo, è previsto un punto di ristoro con cioccolata calda, vin brulè e panettoni per poi ripartire alle 15.20 passando per Praglia, Monteortone, Abano Terme e fare ritorno alle 17 con arrivo alla parrocchia di San Domenico dove si svolgerà il brindisi finale.

Info web

https://www.provincia. pd.it/babby-bike-pedalata-di- solidarieta-che-colorera-di- rosso-strade-della-provincia- di-padova

https://www.babbybike.it/

https://www.facebook.com/babbybike