"Back to the new present": riprende Commeet, il ciclo di eventi di Icat Academy

In pochi mesi, da marzo a giugno, il futuro è entrato prepotentemente nella società, nei business plan e nei modelli di consumo. La pandemia ha accelerato processi, imposto scelte, ha fatto emergere questioni latenti, ma che sono esplose in tutta la loro urgenza. A confrontarsi con questo repentino cambio di scenario è stato tutto il comparto retail che ha dovuto affrontare un cambiamento di paradigma come mai prima d’ora: il digitale e l’e-commerce sono diventati di colpo protagonisti e non più un elemento singolo nel marketing mix, le abitudini di consumo sono state rivoluzionate, i brand e i retailer si sono trovati davanti a scelte coraggiose.

Il 22 ottobre, in diretta streaming dalle 17, sei esperti si confrontano per far luce su dinamiche, trend e opportunità presenti e future alla luce dei cambiamenti recenti e dell’affermarsi di un consumatore sempre più evoluto e informato. “Back to the New Present”, infatti, è il titolo dell’evento gratuito dedicato a manager, imprenditori e professionisti, realizzato da Icat Academy, la divisione di Gruppo Icat nata per fare cultura e formazione sui temi del marketing e della comunicazione. Sul “palco” virtuale dell’evento si alterneranno:

Benedetta Greggio, Direttore di Strategia in Gruppo Icat.

Andrea Doroldi, Docente e Senior Consultant nel Settore Moda, con 30 anni di esperienza in grandi gruppi internazionali del settore moda (Ralph Lauren, Benetton Sportsystem, Escada, Marzotto, SINV), oggi consulente per diversi brand del lusso internazionale e docente in Marangoni The School of Fashion.

Laura Puricelli, Digital Strategist e Innovation Manager con una lunga esperienza nell’ambito fashion & luxury, attualmente Direttore della divisione Fashion & Luxury di PwC, ha lavorato, fra gli altri, per Deloitte, Accenture, Trussardi.

Lorenzo Corazza,Co-founder - CEO & Head of Business Development and Innovation at Change2 Software and Digital House.

Anthony Saccon, Executive con più di 20 anni di esperienza nelle principali aziende mondiali del lusso, e-commerce, retail, malls, settore immobiliare, ospitalità, intrattenimento e non da ultimo innovazione. Attualmente è Board Advisor di BestFit ed Else-Corp, Chief Innovation Officer di U-START, Chief Luxury Innovation Hub H-FARM, Global Mentor Henkel, President and Co-Founder I-PLUS-E.

Roberto Poli, Professore ordinario presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Università di Trento, cattedra UNESCO sui sistemi anticipanti, direttore del master in Previsione sociale, Presidente AFI-Associazione dei Futuristi Italiani e della start up dell'Università di Trento Skopìa - Anticipation Services e autore di “Lavorare con il futuro” (Egea 2019),” Handbook of Anticipation” (Springer 2019).

Per partecipare alla diretta streaming dell’evento “Back to the new present”, è possibile iscriversi gratuitamente a Icat Academy tramite il seguente link: https://www.icatacademy.it/it/evento/back-new-present.