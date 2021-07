Bagni di gong al Parco Frassanelle

Una pratica millenaria che probabilmente ha la sue origini in Cina, viene riproposta oggi con strumenti modernissimi che grazie all’esperienza decennale di Gong Vibrazioni potranno farvi vivere un’esperienza straordinaria all’interno di voi stessi. Il potere rasserenante e trasformativo del suono vibrante dei gong vi porterà in una dimensione di totale abbandono dove potrete esplorare delle parti di voi ancora sconosciute per avvicinarvi a quello stato di benessere e armonia che tanto cerchiamo nella nostra vita quotidiana.

Appuntamento il 18 luglio 2021 al Parco Frassanelle. Due turni di 75 minuti ciascuno:

Ore 10.30

Ore 17

Portate un tappetino e tutto quello che ritenete necessario per stare comodamente distesi sull’erba.

Informazioni e contatti

Costi: ingresso al Parco 6 euro più offerta libera per i Bagni di Gong.

