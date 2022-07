Bagno di gong al Castello del Catajo per rigenerarsi nella natura

Domenica 4 settembre, alle ore 10, speciale bagno di gong con gong planetari, tamburi sciamanici, strumenti ancestrali, per immersione nella pace rigenerante e nel benessere sull’erba dello storico Parco delle Delizie del Castello del Catajo. Una occasione unica per vivere il castello in un diverso modo e con un diverso spirito.

Cos’è un Bagno di Gong?

Il Bagno di Gong è un massaggio sonoro durante il quale si viene immersi completamente in un campo di suoni armonici che portano ad uno stato di rilassamento e benessere per la Mente e per il Corpo, un ottimo rimedio contro lo stress e la tensione di tutti i giorni.

L’evento sarà condotto dai Gong Master Davide Betteto e Anna Salmaso di Centro MenteCorpo.

In caso di maltempo l’evento si terrà la domenica seguente, 11 settembre 2022.

Prenotazione obbligatoria telefonando allo 049/2321856 – Davide 347/4102403

Cosa portare con se?

Un materassino, una coperta ed un cuscino. Eventualmente una borraccia d'acqua. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo.

Biglietti

Il biglietto unico 25 euro comprensivo di accesso, attività "bagno di gong" e visita guidata al castello al termine del bagno di gong.

Info web

https://www.castellodelcatajo.it/evento/bagno-di-gong-al-castello-rigenerarsi-nella-natura-3/

https://www.centromentecorpo.it/evento/bagno-di-gong-al-castello-2022/