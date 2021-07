Bagno di gong al Castello del Catajo per rigenerarsi nella natura

Speciale Bagno di Gong con Gong Planetari, Tamburi Sciamanici, Strumenti Ancestrali, per una immersione nella pace rigenerante e nel benessere sull’erba dello storico Parco delle Delizie del castello. Una occasione unica per vivere il castello in un diverso modo e con un diverso spirito.

Cos’è un Bagno di Gong? Il Bagno di Gong è un massaggio sonoro durante il quale si viene immersi completamente in un campo di suoni armonici che portano ad uno stato di rilassamento e benessere per la Mente e per il Corpo, un ottimo rimedio contro lo stress e la tensione di tutti i giorni. L’evento sarà condotto dai Gong Master Davide Betteto e Anna Salmaso di Centro MenteCorpo

Costo: 25 euro, comprensivo di accesso e visita al castello.

In caso di maltempo l’evento si terrà la domenica seguente, 12 settembre.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Si consiglia abbigliamento comodo, un materassino, una coperta ed un cuscino. Per informazioni e prenotazioni:

Telefono e WhatsApp: 049/2321856

Mail: info@centromentecorpo.it

Link diretto con possibilità di acquisto online: https://www.centromentecorpo.it/bagno-di-gong-al-castello-2021/.

