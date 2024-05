Bagno sonoro - mandala sonoro a Padova

Ti invitiamo a immergerti in questa esperienza sensoriale straordinaria, un vero "bagno di suoni" che include campane tibetane armoniche, gong, tamburo a cornice, didjeridoo, flauto lakota e la magia della voce. L'evento si terrà Sabato 20 Luglio 2024 dalle ore 21:30 alle ore 22:30 presso lo Showroom VibraSonic in via Roma 44/C Albignasego (Padova).

Il Mandala Sonoro è molto più di una semplice esperienza sonora: è un invito a ritrovare l'armonia dentro di te, a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Grazie alle vibrazioni delle campane armoniche, il tuo corpo e la tua mente troveranno un nuovo equilibrio, liberandosi da blocchi e tensioni.

Di seguito il link per l'iscrizione all'evento: https://eventi.vibrasonic.it/edizione/143/iscrizione