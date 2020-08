I Balkan Bazar a Villa Roberti di Brugine per il "Balkan Fest"

Sabato 8 agosto 2020 alle ore 21.30 arriva a Villa Roberti di Brugine il "Balkan Fest". Pronti a una serata in gran bellezza? Con i Balkan Bazar la tradizione balcanica si ubriaca in psichedeliche sonorità rock per un viaggio musicale dalle mille sfumature. Un’immersione tra le note del Balkan Folk Rock che regala un carico di energia, coinvolgimento e buon umore.

Sarà possibile cenare e fare aperitivo in villa grazie alla presenza dei I Retro'datati e a Queentruck Luca. Balkan Bazar è un gruppo musicale ispirato alla tradizione balcanica, composto da Samuel Boggian e Andrea Pedrotti alle chitarre, Paolo Caneva e la sua fisarmonica, Alberto Vedovato alla tromba, Daniele Pinato alle percussioni, voce di Wilson Columbus.

Informazioni e contatti

Musica & Calici

Concerto: 10 euro | Ridotto: 7 euro

Prenotazione consigliata:

Mail: info@villaroberti.com

T. 3925226296 (da lun al ven 10-14)

Food&beverage a cura dei I Retro'datati e Queentruck Luca.

Info web

Web: https://www.villaroberti.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/992966694464612/

Villa Roberti

Lo spettacolo fa parte di Mutevoli Forme: la rassegna estiva di Villa Roberti.

Le Metamorfosi di Ovidio hanno ispirato gli Affreschi del Salone e sono il filo conduttore della stagione estiva di eventi musicali e teatrali a Villa Roberti.

Le Mutevoli Forme sono quelle che si vogliono raccontare, attraverso concerti e spettacoli capaci di trasformare la Villa in un luogo sempre nuovo, grazie a formule creative che sciolgono e reinterpretano i canoni classici del processo artistico, per adeguarlo al sentire contemporaneo. Nascono così nuove forme e, mai come oggi, è l’arte che ci indica la strada.

La proposta musicale spazia così dal barocco al folk rock balcanico, dal raffinato swing anni trenta al tango argentino d’atmosfera. Vario è il programma di spettacoli teatrali che, a partire dall’ inedita formula dell’a-TIPico Festival, vedrà in scena commedie ironiche e un thriller teatrale. Dedicate ai più piccoli fiabe e burattini, mentre la settima arte, il cinema, sarà protagonista ad agosto con la rassegna dedicata ai grandi classici.

Villa Roberti è un luogo di arte e cultura, tutto da vivere, con il giusto equilibrio di energia, colori e profumi: un ambiente accogliente e coinvolgente che regala esperienze emozionanti come concerti e spettacoli accompagnati da cicchetti e brindisi, per rilassarsi e godere di piacevoli momenti in compagnia di amici.

La rassegna Mutevoli Forme è possibile grazie al contributo di Fondazione Cariparo, Eventi Culturali 2020, e al sostegno e collaborazione del Comune di Brugine.

Gallery