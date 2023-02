Al Teatro Maria Ausiliatrice "Bambini di farina" il 12 febbraio 2023. Il Gruppo Teatrale della Riviera è composto da adolescenti di scuole diverse che si incontrano nel Centro Giovanile S. Benedetto per attività di Laboratorio Teatrale. Il Gruppo è al secondo anno di attività, ma ha già presentato due brevi spettacoli ed è giunto al terzo debutto con Bambini di Farina.

L’attività teatrale ha l’obiettivo di far intraprendere ai ragazzi cammini di amicizia, di solidarietà e di lavoro costruttivo, ma consente anche ai genitori di collaborare e di vivere insieme ai figli attimi di creatività.

Si consiglia di arrivare in anticipo in quanto la stuttura non è dotata di parcheggio interno.