La Banda Osiris alle antiche terme di Montegrotto

Tutto quello che occorre sapere sul mondo della musica e che nessuno ha il coraggio di dire. Nessuno, tranne la Banda Osiris. Il gruppo musical-teatrale, che quest’anno compie 40 anni di carriera, propone martedì 22 agosto alle 21.15 nella splendida cornice delle scavi archeologici di Montegrotto Terme lo spettacolo «Le Dolenti Note», un ritratto disincantato, distorto e irresistibilmente comico, della vita del musicista. Un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà. Una girandola senza sosta di gag musicali. Un inno all’amore per la musica. Un antidoto contro le false speranze del musicista fai-da-te. Attraversando musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e ?ajkovskij, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista. Tra le risate arriva il vero messaggio: la musica può riempirti la vita, ma va coltivata con rigore, creatività e passione.

Lo spettacolo è promosso dall’amministrazione comunale di Montegrotto Terme, assessorato alla Cultura, nell’ambito della rassegna Therme Theatrum.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita su www.liveticket.it/ marealtoteataro o www.marealtoteatro.it, oppure presso l’area Archeologica di viale Stazione/via Scavi il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. È previsto un unico biglietto intero a 15 euro, ridotto 12 euro per under 12, over 65. Il biglietto di ingresso offre la possibilità di prenotarsi gratuitamente per una visita con l'archeologo nel sito dell’evento. Informazioni sugli spettacoli e sulla biglietteria al n° 348 4410 815 - spettacoli@marealtoteatro.it - eventi@montegrotto.org