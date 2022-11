Bandi e agevolazioni pubbliche alle imprese, informazioni e aiuti: gli appuntamenti di novembre dello “Sportello Mentore”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/11/2022 al 29/11/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Lo Sportello Mentore supporta le imprese a sviluppare la propria competitività e resilienza fornendo informazioni ed un primo orientamento sui temi di Bandi e agevolazioni pubbliche, finanziamenti e assessment economico-finanziario. Vengono proposti programmi di formazione, in particolare finanziata, atti al miglioramento delle performance e della competitiveness dell’impresa.

Nel mese di novembre sono numerosi gli appuntamenti Mentore: il 23 novembre il Direttore dell’Ente Bilaterale del Veneto F.V.G. Marco Palazzo e Fabio Streliotto, co-founder e CEO di INNOVA srl, presenteranno il tema del welfare come strumento innovativo per le imprese.

Il 24 novembre alle ore 13.30 è in calendario il webinar “Camera Arbitrale: come tutelare l’impresa e il consumatore” con le relatrici dott.ssa. Silvia Briani, area servizi amministrativi e Avv. Mara Dal Santo, consulente legale.

Il 29, sempre allo stesso orario, gli esperti di Marketing e Comunicazione Francesco Triffiletti e Alberto De Stefani faranno un intervento su “Come trasformare l’interesse in acquisto”.

Info e aggiornamenti

L’iscrizione è gratuita, la registrazione della presenza va fatta in via telematica, consultando il sito www. confesercentidelvenetocentrale .it nella sezione “Sportello Mentore” o scrivendo un’ e-mail a segreteria@cdvc.it.

https://www.facebook.com/confesercenti