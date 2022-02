Indirizzo non disponibile

Bandi contributo e credito d’imposta per le imprese turistiche e per tour operator, tutte le informazioni sul webinar il 22 febbraio 2022

In occasione dell’uscita di due bandi del Ministero del Turismo, uno specifico per le imprese operanti nel settore turistico (Imprese alberghiere, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici. Titolari dei diritti di proprietà sugli immobili ove vengono esercitate le predette attività) e uno per i tour operator, Irecoop Veneto organizza un webinar gratuito finalizzato a presentare le opportunità di finanziamento a fondo perduto a disposizione.

Programma

ore 15/16:

Presentazione Bando credito imposta per le imprese turistiche, destinatari, attività agevolabili, spese ammissibili, valore del credito di imposta, tempi istruttoria, elementi premianti;

Domande, confronto con i partecipanti

ore 16/16.30:

Presentazione Bando specifico per agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 12;

Domande, confronto con i partecipanti

Per iscriversi

Clicca su “iscriviti on-line” per ricevere il link e partecipare al webinar.

ISCRIVITI ONLINE

Per informazioni

Barbara Vettorato e Linda Ferraro

tell: 0498076143

e-mail: commerciale@irecoop.veneto.it