Banff mountain film Festival a Padova, cinema dedicato alla montagna e all’avventura al The Space

Banff Centre Mountain Film Festival World Tour in Veneto: finalmente si riparte. Confermate le nuove date a Padova, Vicenza, Treviso, Belluno, Bassano e Verona.

21 settembre - Treviso - The Space Cinema Silea

22 settembre – Padova – The Space Limena

23 settembre - Vicenza - The Space Torri di Quartesolo

28 settembre - Bassano del Grappa - Metropolis Cinemas

29 settembre - Belluno - Cinema Italia

5 ottobre - Verona - The Space Cinema Lugagnano di Sona

Riparte il Banff Film Festival World Tour e tornano in Veneto, dal 21 settembre al 5 ottobre, le migliori pellicole del mondo di cinema di montagna e avventura. Appuntamento a Treviso, il 21 settembre, a Padova, il 22, a Vicenza, il 23, a Bassano del Grappa, il 28, a Belluno il 29 e a Verona il 5 ottobre.

Rivivere il viaggio di 375 km in solitaria lungo le rapide dei fiumi dell’Himalaya

I biglietti acquistati in occasione del tour primaverile, poi spostato, rimangono validi e le prevendite per tutte le serate sono già aperte online.

Le proiezioni saranno effettuate in più sale per garantire il distanziamento sociale, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, presenta sullo schermo le 10 migliori pellicole selezionate tra i film finalisti all’omonima manifestazione canadese.

Il pubblico che prenderà parte alle serate avrà modo di rivivere il viaggio di 375 km in solitaria lungo le rapide dei fiumi dell’Himalaya di Nouria Newman (The Ladakh Project); vedere il biker scozzese superstar Danny MacAskill nell’inconsueta veste di baby sitter (Danny Daycare); superare simbolicamente il confine tra USA e Messico grazie all’incontro tra lo slackliner americano Corbin Kunst dal lato del Texas e il messicano Jamie Maruffo (The Immaginary Line); raggiungere una delle regioni più remote dell’Antartide con lo snow kite insieme a Leo Houlding, Jean Burgun e Mark Sedon con l’obiettivo di scalare la cima della montagna più remota del pianeta (Spectre Expedition); ripercorrere le tappe che hanno portato Hilaree Nelson e Jim Morrison a completare la prima discesa con gli sci del Lhotse fino ai 6400 m del campo 2 sulla quarta montagna più alta del mondo (Lhotse 8516 m).

Gli ospiti

In occasione delle serate ci saranno anche degli ospiti: in occasione della serata padovana Luca Gandolfo, del Gruppo geografico esplorativo La Venta, a Belluno l’alpinista Luca Zardini, Ambassador La Sportiva, e a Verona la guida alpina Nicola Tondini, Ambassador Ferrino.

Sarà disponibile inoltre anche per l’edizione italiana del Banff Mountain Film Festival World Tour l’edizione limitata dello scaldacollo Buff, realizzato dall’azienda fondata di Joan Rojas, con l’illustrazione dell’artista statunitense John Fellows.

Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso di ogni serata è disponibile sul sito https://www.banff.it/

Biglietti

I biglietti sono in vendita online sul sito ufficiale del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy al prezzo di 15 euro (più diritti di prevendita), presso i punti vendita Vivaticket (elencati sul sito https://www.vivaticket.it) oppure telefonando al call center 892234.

15 euro (prezzo) + 1 euro (prevendita) + 0,50 cent (commissioni)

Dettagli qui e qui.

Sponsor

Per l’ottava edizione il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy è affiancato dagli sponsor:

La Sportiva, Banca Sella, Banca Patrimoni Sella & C, Ferrino Outdoor, Kailas Viaggi, Buff e ESI; e del Patrocinio della Fondazione Sella.

Il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour è affiancato da numerosi partner locali: da Intellighenzia Project a Padova, da ViBlock e Mountain Elkx, dal Sportler Climbing Center a Treviso, da KingRock e Libreria Gulliver a Verona.

About Banff Mountain Film Festival

In programma ogni autunno nella cittadina di Banff, nello stato dell’Alberta in Canada, il Banff Centre Mountain Film Festival è una prestigiosa rassegna cinematografica: nove, intense giornate in cui i riflettori sono puntati sui migliori film e libri di montagna del mondo con ospiti internazionali, autori, registi, alpinisti, climber ed esploratori provenienti da ogni angolo del pianeta. Non appena si chiude il sipario a Banff, prende il via il World Tour tra Canada, Stati Uniti e altri 44 Paesi. Da oltre 20 anni infatti il BMFF ha messo a disposizione il programma del festival a una community internazionale che ormai conta la partecipazione di oltre 550mila spettatori per un numero complessivo di circa 1.200 serate che si svolgono in oltre 600 teatri e cinema in tutto il mondo. In Italia dal 2013, il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy porta in Italia ogni anno i migliori corto e medio metraggi della rassegna canadese. Ogni serata consta di circa due ore di proiezione e il programma, realizzato appositamente per il pubblico italiano.

Banff centre mountain Film Festival World Tour Italy 2020

I film in programma (in ordine alfabetico)

Tutti i film sono in lingua originale, sottotitolati in italiano.

A Nordic Skater - Nordic Skating - Lituania - 5 Min - Regia: Paulius Neverbickas

Il nordic skating è, al tempo stesso, un’arte e una scienza e il film A Nordic Skater nasce dall’incontro tra Paulius Neverbickas, regista di Vilnius e Per Sollerman, un nordic skater norvegese.

Danny Daycare - Mountain Bike - Gran Bretagna - 4 Min - Regia: Stu Thomson

Nel suo ultimo film, vediamo il biker scozzese superstar Danny MacAskill nell’inconsueta veste di… baby sitter, ma naturalmente a modo suo! Niente bambole, giochi da tavolo o pennarelli per la piccola Daisy Thomson, figlia del regista e amico di Danny, Stu Thomson, ma un lungo giro in bici tra i sentieri fuori casa!

Hors Piste - Animazione - Francia - 6 Min - Regia: Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet

Hors Piste rappresenta un elemento innovativo e divertente nel panorama della cinematografia di montagna. Il cortometraggio d’animazione è infatti stato realizzato e diretto da un gruppo di studenti francesi della French École des Nouvelles Images (Avignone, Francia) e si è aggiudicato ben 50 premi, tra cui un prestigioso BAFTA come miglior film realizzato da studenti.

Spectre Expedition - Esplorazione/Arrampicata - Gran Bretagna - 36 Min - Regia: Sender Films, Leo Houlding

300 km, 200 kg, 65 giorni, 3 compagni, 1 montagna. Sono questi i numeri di una spedizione che, senza alcun tipo di supporto, utilizzando gli snow kite per coprire le distanze più lunghe e con carichi pesantissimi, ha portato Leo Houlding, Jean Burgun e Mark Sedon a raggiungere una delle regioni più remote dell’Antartide e del mondo.

The Ladakh Project - Kayak - Austria - 13 Min - Regia: David Arnaud e Corinna Halloran

Invece di cercare un nuovo lavoro, nell’agosto del 2018 Nouria Newman decide di partire per il suo primo viaggio importante in solitaria, percorrendo in kayak 375 km lungo le rapide dei fiumi dell’Himalaya.

Charge

Freeride - Canada - 5 Min - Regia: Mike Douglas, Mike Gamble, Anthony Bonello

Quattro top skier e un pilota di droni campione del mondo si trovano a Chatter Creek, British Columbia, una località che è stata spesso al centro di incredibili film dedicati allo sci. In questo caso, gli sciatori avranno a disposizione questo paradiso per una settimana. Istruzioni per l’uso? Una sola: darci dentro il più possibile!

Good Morning

Freeski - Francia - 4 Min - Regia: Maxime Moulin, Antoine Frioux, Richard Permin

Ogni giorno, lo sciatore Richard Permin si dedica alla sua routine mattutina: una volta uscito dal letto, si infila gli sci e corre a comprare il pane. Ma perché farlo camminando normalmente per le vie di Avoriaz (Alta Savoia, Francia), quando si può sciare sopra i tetti innevati?

Lhotse

Alpinismo/Sci - Stati Uniti - 23 Min - Regia: Dutch Simpson, Rob Wassmer, Kaki Or

Nel 2018, Hilaree Nelson e Jim Morrison hanno portato a termine la prima discesa con gli sci del Lhotse Couloir fino ai 6400 m del campo 2 sulla quarta montagna più alta del mondo (Lhotse 8616 m).

The Imaginary Line

Slackline - Stati Uniti - 11 Min - Regia: Kylor Melton

In un mondo che sembra dedicarsi a creare barriere, l’incontro tra lo slackliner americano Corbin Kunst dal lato del Texas e il messicano Jamie Maruffo rappresenta simbolicamente il superamento di un confine che è solo immaginario e racconta una storia che può essere diversa.

The Running Pastor

Trail Running - Stati Uniti - 9 Min - Regia: Tim Kemple

Sverri Steinholm è il pastore di una piccola comunità situata nelle remote isole Far Oer (Danimarca) e un runner appassionato che utilizza il tempo che passa sui sentieri non solo per dirimere i suoi conflitti personali, ma anche per alleggerirsi dei problemi degli altri.

Per maggiori informazioni

È online il nuovo sito internet del Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy. Ulteriori aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e su quella Instagram.

About ITACA srl The Outdoor Community

ITACA srl The Outdoor Community è una società specializzata nell’ideazione, organizzazione e promozione di eventi e rassegne cinematografiche nel settore Montagna e Outdoor. ITACA cura, organizza e promuove il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, l’Ocean Film Festival e il Reel Rock Tour, di cui è licenziataria in esclusiva per l’Italia. Nel 2019, ITACA è distributore in esclusiva del film FREE SOLO, vincitore dell’Oscar 2019 come Miglior Documentario.