Baone, il 31 marzo festival nazionale dell’autonomia delle persone cieche

Il Festival Nazionale dell’Autonomia delle persone cieche ha scelto i Colli Euganei per il suo svolgimento. E la scelta non è casuale, dato che in questa meravigliosa terra c’è la prima Azienda Agricola progettata e realizzata da una persona cieca che ha voluto plasmare un angolo di territorio finalizzata all’accoglienza, alla multisensorialità e alla produzione di alimenti genuini e di qualità come l’olio extravergine di oliva e il vino. Venerdì 31 marzo dalle ore 16:00 si racconteranno le storie di Davide, Ornella, Stefania, Jun Yi e Danica che pur partendo da una condizione di svantaggio “handicap” hanno saputo raggiungere traguardi di normalità e di vera inclusione sociale. Sabato 1 aprile dalle ore 11:00 l’enologo cieco Pietro Monti di Perletto (Cuneo) guiderà un’affascinante degustazione di due vini delle Langhe e di due vini dei Colli Euganei. Presso Toccare il Cielo, Baone (Padova) si troveranno le persone cieche che non si sono date per vinte e hanno saputo trovare la gioia di vivere nonostante la mancanza della vista e che potranno, col loro esempio, essere di stimolo e di aiuto per giovani e famiglie che incontrano il deficit visivo. Contatti: segreteria@fondazioneluciaguderzo.it – Davide Cervellin 3487006555