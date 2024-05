"Bar Spot", il primo speech show sulla pubblicità

Direttamente dal palcoscenico del mitico Zelig di Milano - il tempio del cabaret italiano - arriva a Padova Bar Spot, il primo Speech Show dedicato alla pubblicità. Ideato e condotto dal pubblicitario Francesco Bozza, Bar Spot è uno spettacolo originale e innovativo, assolutamente inaspettato, a metà strada tra divulgazione e stand up comedy. Un perfetto mix tra la visione di spot pubblicitari che hanno lasciato il segno nell’immaginario popolare, spesso inediti e mai visti in Italia, e il racconto delle loro storie curiose e sorprendenti. Uno show super pop, pensato per gli addetti ai lavori, ma godibile e divertente per tutti.

Luca Carboni cantava “contro la noia della tv, guardare solo la pubblicità”. Scoprirete che non aveva tutti i torti. L'evento è organizzato da UNA Triveneto, associazione di categoria delle agenzie di comunicazione.

Media partner: Touch Point, Ever Est Adv concessionaria SKY e Urban Vision Triveneto e Black Canvas Studio.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria.