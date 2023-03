Giornata della donna, Barbara Codogno racconta la storia di Elizabeth Eleonor Siddal

In previsione della giornata internazionale dei diritti della donna, Cantina Italiana organizza per sabato 4 marzo a partire dalle ore 19 un reading con la scrittrice e critica d’arte Barbara Codogno. Barbara Codogno è laureata in filosofia. Giornalista, scrive per il Corriere della Sera dorso Veneto. Esordisce come poetessa, ha pubblicato in antologie edite da Cleup, Perrone, Ediarco, Carteggi Letterari. Ha pubblicato romanzi e raccolte di racconti.

Da Cantina Italiana Barbara racconterà al pubblico la storia di Elizabeth Eleonor Siddal, musa e moglie del pittore Dante Gabriel Rossetti. Pochi sanno la trama di questa affascinante storia ed è per questo che vi invitiamo a scoprirla.

Ingresso libero

