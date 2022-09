Silvio Barbiero legge Matteo Righetto venerdì alla Biblioteca Civica Alda Merini

Nell’ambito della maratona di lettura “Il Veneto legge” , venerdì prossimo, 30 settembre, alle 21, l’attore padovano Silvio Barbiero leggerà pagine dal libro “La pelle dell’orso” di Matteo Righetto al Centro culturale Alda Merini in Via Scavi 19 a Montegrotto Terme.

Domenico ha dodici anni ed è sempre vissuto nel villaggio dove è nato, ai piedi delle Dolomiti. La montagna è il suo mondo e questo mondo non ha segreti per lui. Gli piace guardare le cime mentre va a scuola o attraversare i boschi mentre va al torrente a pescare, sognando avventure straordinarie. Ma da un po’ di tempo tutti lo mettono in guardia, perché

il rischio di imbattersi nell’orso di cui tanto si parla in giro è grande. Un orso ormai diventato una leggenda nella valle: terribile, gigantesco, feroce come da quelle parti non se ne vedevano più.

L’evento gratuito è promosso dall‘Assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme.

Per informazioni chiamare cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a info@teatrodellagranguardia.it

Foto articolo da comunicato stampa e da Facebook