In barca da Monselice a Battaglia Terme per la presentazione del libro "Se l'acqua ride" di Paolo Malaguti

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, informa che sabato 3 ottobre alle ore 15 ci sarà la presentazione in navigazione da Monselice a Battaglia Terme e ritorno del libro "Se l'acqua ride" di Paolo Malaguti, edito da Einaudi, alla presenza dell'autore che dialogherà con Marcellino Vicari, Michela Valsecchi e i passeggeri! .

Il libro

Il libro è stato ispirato dalle storie di vita raccontate all’autore da Riccardo Cappellozza

ed è ambientato nei primi anni Sessanta del Novecento a Battaglia Terme. E' un'opera importante perché fa conoscere al vasto pubblico una attività, quella dei barcari di acque interne, oggi, ai più, inimmaginata ma, fino agli anni '60, fondamentale per lo sviluppo della civiltà dell'uomo lungo tutta la pianura padana.

L’esperienza

Il programma prevede la partenza in barca da Monselice, paese natio dello scrittore Paolo Malaguti, la navigazione sul Canale di Battaglia verso Battaglia Terme, con l'autore a bordo che dialogherà con Marcellino Vicari, Michela Valsecchi e i passeggeri per presentare il libro “Se l’acqua ride”.

A Battaglia Terme, si attraverserà la suggestiva conca di navigazione, magnifica opera d'ingegneria idraulica che permette di fare un salto d'acqua di 7 metri, unico in Italia, per sbarcare al Museo della Navigazione Fluviale e visitare, a piccoli gruppi, accompagnati da guide esperte, i numerosi reperti del Museo dei Barcari.

L'escursione terminerà con il rientro in barca a Monselice e l’aperitivo a bordo.

Ai partecipanti verrà rilasciato un buono per poter visitare il Museo San Paolo di Monselice.

Dettagli

L'evento è organizzato con la direzione tecnica di Delta Tour Navigazione Turistica e in collaborazione con il Museo della Navigazione Fluviale e il comune di Battaglia Terme, Antiche Vie di Navigazione, libreria Fahrenheit e Museo San Paolo di Monselice.

In caso di maltempo il programma sarà svolto comunque.

Programma dettagliato:

Ore 14.45 ritrovo al Museo San Paolo di Monselice in via 28 aprile 1945, 2, imbarco, navigazione sul Canale Battaglia e presentazione a bordo del libro “Se l’acqua ride” con l’autore Paolo Malaguti. Attraverseremo la Conca di navigazione di Battaglia con un salto d’acqua di 7 metri, unico in Italia!!

Ore 16.30 sbarco al Museo della Navigazione Fluviale e visita guidata;

Ore 17.30 imbarco e navigazione sul Canale Battaglia verso Monselice con aperitivo a bordo;

Ore 19 sbarco a Monselice e termine escursione.

Costi:

29 euro adulto

25 euro bambino 3-12 anni

gratis bambino 0-2 anni

La quota comprende: gli ingressi ai Musei, le visite guidate, l’accompagnamento, il tour in barca e l’aperitivo.

Prenotazione

I posti sono limitati. L'escursione verrà attivata con minimo 10, massimo 30 persone.

Prenotazione obbligatoria che dovrà essere effettuata entro le ore 20 di venerdì 2 ottobre tramite:

e-mail: info@museonavigazione.eu

telefono: 049 525170

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

www.museonavigazione.eu

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Evento FB https://www.facebook.com/events/1216232982042975/

Info web https://museonavigazione.eu/it/news/presentazione-in-barca-del-libro-se-lacqua-ride-di-paolo-malaguti/