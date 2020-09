“In barca al museo”: visita, navigazione e gran finale con aperitivo e cicchetti

Il Muba, il museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, informa che, a grande richiesta, domenica 13 e 27 settembre dalle ore 9 alle ore 12, tornano gli appuntamenti In barca al Museo, ideati con la direzione tecnica di Delta Tour Navigazione Turistica, in collaborazione con Antiche vie di Navigazione e la locanda El Barcaro di Battaglia Terme.

L’esperienza

Per trascorrere del tempo insieme, a piccoli gruppi (massimo 30 persone), visitando il Museo della Navigazione Fluviale e il Museo Diffuso di Battaglia Terme in barca con aperitivo finale nella tipica locanda El Barcaro.

Il programma prevede la navigazione sul Canale Battaglia, godendo il panorama mozzafiato dei colli Euganei e l'attraversamento della suggestiva conca di navigazione (con un salto d'acqua di oltre 7 metri), per visitare il Museo e il borgo fluviale di Battaglia Terme, il Paese dei Barcari.

Entrambe le escursioni si svolgeranno secondo le modalità previste dai decreti e dalle ordinanze emanate per l’emergenza Covid-19.

Dove

Il ritrovo è al parcheggio Canale Fiorito in piazza Don M. Romano,1, Battaglia Terme.

Qui il programma https://museonavigazione.eu/it/news/domenica-13-e-27-settembre-2020-in-barca-al-museo/

Programma nel dettaglio

ore 9 ritrovo al parcheggio Canale Fiorito in piazza Don M. Romano,1, Battaglia Terme. Passeggiata guidata al Museo Diffuso di Battaglia Terme.

in piazza Don M. Romano,1, Battaglia Terme. Passeggiata guidata al Museo Diffuso di Battaglia Terme. ore 9.30 arrivo al Museo della Navigazione Fluviale e visita guidata.

ore 10.30 imbarco e minicrociera sul Canale Battaglia con attraversamento della conca di navigazione.

ore 11.30 sbarco e aperitivo con spunciotti alla barcara presso il caratteristico bacaro “El Barcaro”, lungo il Canale Battaglia.

ore 12 termine escursione.

Le variazioni al programma

Il programma può subire modifiche o cancellazione, a insindacabile valutazione del Comandante, qualora non vi siano le condizioni per poter navigare come previsto. Tutti gli aggiornamenti sul sito www.museonavigazione.eu

Costi e prenotazioni

30 euro adulto

25 euro bambino 3-12 anni

gratis bambino 0-2 anni

100 euro biglietto famiglia (2 adulti – 2 bambini)

La quota comprende: l'ingresso al Museo, la visita guidata, l’accompagnamento, il tour in barca e l’aperitivo.

Le escursioni sono a numero chiuso e verranno attivate con min 10 – max 30 pax.

La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 12 del giorno precedente l'escursione.

Il programma completo sul sito: www.museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

www.museonavigazione.eu

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Evento FB https://www.facebook.com/events/502684253929098

Gallery