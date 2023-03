In barca con papà, laboratorio per famiglie al Museo della Navigazione Fluviale

Domenica 19 marzo, alle ore 15.30, per festeggiare insieme la festa del papà, il Museo della Navigazione Fluviale propone il laboratorio “In barca con papà!”.



Scopriremo le avventure di Riccardo Cappellozza e suo padre Adriano e con la fantasia ci imbarcheremo nel burcio di famiglia, il Marco Polo, e navigheremo insieme a loro per conoscere aneddoti e curiosità della vita di bordo.

A fine visita, inizieremo a costruire un bellissimo ricordo di questa fantastica navigazione da portare a casa.

Un laboratorio speciale per tutta la famiglia: saranno i benvenuti non solo i papà ma anche le mamme, nonni e zii per trascorrere un pomeriggio di festa insieme al Museo.

L’iniziativa è dedicata alle famiglie con bambini/ragazzi dai 3 ai 12 anni.

L’attività durerà circa due ore e consigliamo di presentarsi 15 minuti prima per svolgere le operazioni di biglietteria.

Costi

euro 10 a partecipante;

euro 30 a famiglia (2 adulti e 2 minori).

La prenotazione è obbligatoria telefonando al nr. 049 525170.

