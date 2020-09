Battaglia Terme, la piccola Venezia: visita al Museo dei Barcari ed escursione in barca

Visita del Museo dei Barcari ed escursione in barca a remi. Battaglia Terme è un esempio eccellente della cultura fluviale del Veneto e il suo Museo della Navigazione Fluviale conserva testimonianze uniche di questo mondo ormai perduto, grazie alla collezione di fotografie storiche, modellini di barche, ricostruzione di paesaggi fluviali e filmati originali.

Dopo aver esplorato il Museo con la vostra visita guidata, farete una breve passeggiata attraverso il borgo fluviale di Battaglia Terme per scoprire la cascata di oltre 7 metri e infine partire per un tour in barca. L’escursione si fa con un’imbarcazione tradizionale veneziana in legno. La caorlina è una barca a remi portata dai gondolieri del circolo locale. Percorrerete le antiche vie d’acqua che in passato erano solcate dai burchi veneti carichi di cereali, botti di vino e soprattutto trachite, la pietra euganea usata dai veneziani per pavimentare la Piazza San Marco.

Ritrovo: Museo della navigazione fluviale in via Ortazzo 63, Battaglia Terme. Si consiglia di parcheggiare in Via Roma o Piazza della Libertà.

Quando: sabato 12 settembre ore 16, sabato 10 ottobre ore 15 e sabato 31 ottobre ore 15.

Durata prevista: circa 2 ore e mezza

Prezzo: 25 euro a persona

Incluso: ingresso e visita guidata al Museo dei Barcari, escursione in barca con gondolieri e guida, organizzazione tecnica.

Percorso in barca: lungo il Canale Battaglia nel centro storico di Battaglia Terme

Punti di interesse: porto fluviale di Battaglia Terme, Conca della Navigazione, Arco di Mezzo, idrografia superficiale, Museo della navigazione fluviale

L’uscita è garantita con un minimo di iscritti. L’escursione rispetta le norme anti diffusione COVID-19. L’uso della mascherina è obbligatorio.

Per la prenotazione compilare il modulo al link, indicando nel messaggio i dati completi di un solo partecipante e tutti i nomi e cognomi degli altri partecipanti, pagare con bonifico all’IBAN:IT59A0503401795000000074992 intestato a Viaggiare curiosi di Carmen Gurinov la quota totale, specificando nella causale Attività, data e numero partecipanti e inviare copia alla email info@viaggiarecuriosi.com o al cell 328 4089272. Oppure pagare con PayPal https://paypal.me/viaggiarecuriosi.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Viaggiare Curiosi agenzia di turismo sostenibile

Via Aureliana 50, 35036 Montegrotto Terme (PD)

Cell. 328 4089272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com