Visita guidata: "Battistero e Cappella della Reggia. Lo splendore dei Carraresi"

Il gioiello di Giusto da Menabuoi dopo il restauro...e non solo! il nostro itinerario inizia nel quartiere del Duomo e del Liviano sulle "orme" del Trecento padovano con la visita della Cappella della Reggia Carrarese, capolavoro indiscusso del Guariento per proseguire poi con la visita del Battistero dove, dopo una introduzione in esterno, una splendida bibbia illustrata ci attende all'interno (tempo concesso a turno 20 minuti).

Incontro ore 9.50 il 19 dicembre 2021.

Costo della visita 16 euro adulti, il costo include radioguide e biglietto d'entrata.

Informazioni e contatti

Per informazioni e prenotazioni: rosanna.torresini@gmail.com.

Tel. 335 8369257.

La visita avrà luogo con le radioguide e nel rispetto delle norme vigenti e i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina per accesso ai siti è richiesto il Green Pass.

Web: https://www.facebook.com/guidaturisticatorresini.