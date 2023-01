Baustelle a Sherwood Festival

Il 2023 è appena iniziato, ma è già tempo di annunci per Sherwood Festival.

La manifestazione, che si terrà nella storica location del Park Nord dello Stadio Euganeo dal 14 giugno al 15 luglio, ha comunicato oggi i primi artisti che faranno parte della line-up della nuova edizione: si tratta dei Baustelle. La band, capitanata da Francesco Bianconi, si esibirà quindi sul palco di Sherwood martedì 4 luglio 2023, per la prima data dell’Elvis Tour.

Dopo l’annuncio del sold out del tour primaverile nei più prestigiosi club italiani, i Baustelle si preparano a proseguire il loro viaggio musicale con un tour che prende il nome da “Elvis”, l’attesissimo nuovo album, in uscita il 14 aprile, anticipato dall’uscita del singolo “Contro il Mondo” (già fuori ovunque), il primo assaggio di ciò che ci attende con l’uscita del nuovo disco: la band toscana in questo brano dà prova ancora una volta dell’innata capacità di essere accattivante, provocatoria e profondamente all’avanguardia nel racconto della realtà che ci circonda.

“Elvis” è il nono album in studio dei Baustelle e giunge a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. Una lunga attesa quindi per i fan, che potranno però godere dei nuovi brani live al festival padovano, insieme ai più grandi successi della band, tra cui l’iconica Charlie fa surf, Un romantico a Milano, Amanda Lear, e molti altri.

Il primo annuncio per la nuova edizione di Sherwood Festival riguarda così un grande nome della musica italiana degli ultimi vent’anni. Il primo di una lunga serie, aspettando ovviamente anche qualche sorpresa di livello internazionale.

I biglietti per la data del 4 luglio con i Baustelle saranno disponibili su Ticketone da venerdì 20 gennaio, ore 14.

Ma Sherwood non è solo musica: ovviamente, come consuetudine, in primo piano ci saranno anche altre iniziative di natura sociale e culturale. Grande attenzione dal 2018, ad esempio, su Sherwood Changes For Climate Justice, la campagna che si pone come obiettivo la riduzione dell’impatto ambientale del festival (https://www.sherwoodfestival.it/sherwood-changes-for-climate-justice/ ). Nelle prossime settimane verranno annunciate, insieme al cartellone artistico, novità anche in tal senso.

Bio Sherwood

Con centinaia di migliaia di presenze ogni anno, il festival di Sherwood è uno degli eventi più lunghi ed attraversati nel panorama italiano: ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. È uno dei festival indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove la musica, la cultura, lo sport, la socialità, i dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale: Sherwood Festival.

Questo evento è uno spazio pubblico vivo e reale in cui la musica, la cultura, lo sport, l’informazione, i dibattiti tentano di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercano di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Nel corso della sua lunga storia, nata nel 1990, Sherwood Festival ha ospitato alcuni tra i nomi più importanti del panorama musicale nazionale e internazionale: Manu Chao, The Prodigy, The Offspring, Alice in Chains, NO FX, Die Antwoord, Public Enemy, Sepultura, Fatboy Slim, tra gli altri.

Nel 2018 viene lanciata la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice”, il primo passo di un percorso che continuerà per ridurre sempre di più l’impatto ambientale che un evento come Sherwood Festival produce. Grazie a questa campagna è stato ridotto del 50% l’impatto climatico rispetto alle edizioni precedenti. Una sfida che è stata affrontata e vinta grazie anche alla sensibilità dimostrata dalle migliaia di persone che hanno attraversato la kermesse (Maggiori informazioni qui).

In breve

Data evento Martedì 4 luglio Inizio evento Ore 21 Apertura cancelli Ore 19 Luogo evento Main stage Prezzo in cassa 30 euro Prezzo prevendita 34,50 euro

Foto articolo da comunicato stampa e da Facebook