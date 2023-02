“Be Comics!” il festival del fumetto alla fiera di Padova

Mario Alberti, autore della locandina

Torna “Be Comics!”, il festival dedicato alla cultura pop e all’intrattenimento geek, che quest’anno ha come tema “East of West, West of East”, guarda verso Oriente senza perdere di vista l’Occidente.

Due giorni per immergersi in un viaggio nel mondo dei fumetti, dell’editoria dove non mancheranno anche videogames, postazioni di gioco, tornei esports e tanti momenti di show.

Il programma del Festival e i costi di partecipazione sono consultabili sul sito https://www.becomics.it/.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Biglietti

Tutte le info al link https://www.becomics.it/#tickets

Orari di ingresso

Be Comics! è aperto sabato 18 marzo e domenica 19 marzo dalle 9.30 alle 19.30

?Per informazioni

Be Comics

sito https://www.becomics.it/

pagina Facebook https://www.facebook.com/becomicspadova/

https://www.padovanet.it/evento/festival-internazionale-2023-be-comics

Mario Alberti, autore della locandina