“Beate”, proiezione del film di Zarmandili in piazza Primo Maggio a Montegrotto

Mercoledì 16 settembre alle 21 in piazza Primo Maggio a Montegrotto Terme verrà proiettato “Beate” di Samad Zarmandili, una commedia con Donatella Finocchiaro, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Lucia Sardo.

Le operaie di una fabbrica del Nordest, che produce lingerie, stanno per essere licenziate. Poco lontano, un pugno di suore, abili nell’arte del ricamo e devote alla Beata Armida, rischiano di essere allontanate dall’amato convento. Per opporsi a un destino già segnato, operaie e suore s’inventano un “business” fuori dalle regole. Ma per salvare corpi e anime di tutte, serve forse un “miracolo”...

Per informazioni: Euganea Movie Movement. Telefono 0429 74309

Info web

https://www.montegrotto.org/c028057/po/mostra_news.php?id=1596&area=H