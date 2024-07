“Beer fest”: la masterclass con Teo Musso e degustazioni gratuite a Noventa Padovana

“Beer fest”: la masterclass con Teo Musso e degustazioni gratuite

Una festa dedicata alla birra con ospite d’eccezione Teo Musso, tra i maggiori esponenti del movimento brassicolo italiano e punto di riferimento per chi si muove nel frizzante mondo delle birre artigianali italiane.

È il “Beer Fest”, evento completamente gratuito, organizzato da Accademia delle Professioni di Noventa Padovana (via Risorgimento, 29) venerdì 19 luglio dalle 18.30 nell’aula magna della scuola.

Così l’ente di formazione, leader a livello nazionale per i corsi nel comparto del food and beverage e primo a rilasciare la certificazione di birraio artigianale e beer sommelier, ha deciso di riunire per la chiusura dell’anno scolastico alunni, ex alunni, docenti e appassionati.

L’evento si aprirà con una masterclass di Teo Musso, di recente al centro di una strabiliante operazione di crowdfunding denominata “beer revolution” lanciata per proiettare il suo birrificio Baladin verso la quotazione in borsa e che ha raccolto in poche ore oltre 2 milioni di euro. Ad accompagnare il racconto di Musso sarà Soraya, la sua experimental beer.

A seguire, tasting panel per i birrifici ospiti con una speciale sessione di degustazione a cura dei beer sommelier di Accademia e dei loro docenti, accompagnati dall’inestimabile esperienza di Musso nella degustazione, gran finale con la valutazione e la premiazione delle migliori birre presentate.

Per tutti gli ospiti, la possibilità di degustare e votare le birre prodotte dagli studenti dell’Accademia presso i punti di assaggio predisposti.

L’ingresso è libero su prenotazione, tutte le info si possono trovare sul sito www.accademia.me

https://www.accademia.me/news/accademia-beer-fest-con-teo-musso/

Foto articolo da comunicazioni stampa