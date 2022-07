Beer Fest Solesino 2022

Orario non disponibile

Dal 20/07/2022 al 31/07/2022

Dal 20 al 31 luglio ritorna Beer Fest a Solesino

Ti aspettiamo tutte le sere con un ricco calendario di concerti, tribute band, cucina e friggitoria, mercatino, area bimbi e 20 tipi di Birre Artigianali tutte da gustare rigorosamente servite in tank e bicchieri di vetro !

Prenota il tuo tavolo CHIAMANDO o SCRIVENDO (no WhatsApp, no Facebook, no Messenger) al numero:

Cell. 393 0360437 (Roby)

Dove?

Come viene specificato dal post Facebook: "Ci trovi nella zona industriale di Solesino (PD) inseguendo il profumo della cucina e il suono della musica".

Info web

https://facebook.com/beerfestsolesino/

