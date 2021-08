L'Accademia Ciclosofica a Padova presenta "Bees.Bi.Gli. - Api, bici e bagagli"

Cos’hanno in comune le bici e le api? Venite a scoprirlo con Accademia Ciclosofica e la sua iniziativa "Bees.Bi.Gli - Api, bici e bagagli" (finanziata dal bando Vivi il Quartiere del Comune di Padova). ln sella alle due ruote i partecipanti acquisiranno tutti gli strumenti utili per affrontare un viaggio: dalla manutenzione del proprio mezzo alla lettura e realizzazione di una mappa geografica. Le uscite in bicicletta valorizzeranno il territorio e l'importanza di attuare scelte di vita sostenibili, riscoprendo un passo a velocità "di Natura", apprezzando così la bellezza della lentezza, come motore di importanti cambiamenti.

Altro protagonista di queste due giornate sarà l’ape, insetto impollinatore che si occupa costantemente del mantenimento della biodiversità. Impareremo a conoscerlo e a capire come tutelare la sua presenza anche nei nostri quartieri.

Vi aspettiamo sabato 4 e domenica 5 settembre al Bike Stop in via isonzo 17 - Padova.

https://forms.gle/ft6jCYgqMtCviJtb9

