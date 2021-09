Benefici ed effetti di mondi sonori, musica e movimento sulle competenze ed abilità del bambino

Incontro di presentazione per i genitori su iscrizione. Progetto “I mondi sonori”: musica e movimento. Dai 6 mesi ai 3 anni con il genitore e dai 4 anni in poi propedeutica musicale e movimento con l’insegnante. Il progetto “I mondi sonori” accompagna i bimbi e i genitori. È un “viaggio” nella Musica, nel Movimento e nelle relazioni. Incontreremo suoni, silenzi, melodie, ritmi, voci, corpi, materiali sonori, strumenti musicali, canzoncine e filastrocche. Verrà dato spazio all’Esplorazione, alla Produzione, all’Ascoltare e all’Ascoltarsi in un ambiente giocoso, gioioso, sereno e stimolante.

Saremo immersi in uno spazio-tempo ricco di stimolazioni sonore, visive, corporee e tattili. Ogni attività proposta (canzoncine, filastrocche, giochi musicali vari, attività motorie) avrà degli obiettivi generali e specifici che andranno a stimolare la persona (bimbo e genitore) nella propria globalità.

Temi generali: relazione bimbo-adulto, relazione nel gruppo, motricità fine e globale, i 5 sensi, linguaggio, stimolazione della memoria.

Temi specifici musicali: interiorizzazione della pulsazione, di ritmi, di melodie; piano-forte; lento-veloce; suono-silenzio, acuto-grave.

Temi motori: controllo motorio e muoversi liberamente, utilizzo dello spazio, sentire il corpo

Durante il laboratorio l’insegnante suona e canta dal vivo. Vengono introdotti progressivamente, fin dai 6 mesi di età, strumenti musicali adatti alle varie fasce di età.

Informazioni e contatti

Dal 2014 il progetto per la fascia 0-3, genitore-bambino riceve l’accreditamento Nati per la Musica: https://www.natiperlamusica.org/.

Il progetto de I Mondi Sonori comprende:

Incontro di presentazione e benefici rivolto ai genitori

Invio, in itinere, dei testi delle canzoni e delle filastrocche, per continuare a casa, per l’attività genitore-bambino/a per continuare a casa

Lezioni aperte ai genitori dei bimbi dai 4 anni.

Costante collegamento tra l’insegnante, la referente educativa e i genitori

Incontro in itinere per i genitori „Fa-Re Musica Insieme” per accompagnare e spiegare i collegamenti teorici

Momento di fruizione di musica dal vivo

Per l'attività genitore-bambino, possiblità di scegliere l'attività all'aperto o al chiuso.

