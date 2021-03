Benessere in azione: inglese per stare bene

Dal 20 marzo 2021 “Inglese per stare bene”, un percorso online strutturato in moduli didattici. I partecipanti verranno accompagnati in un viaggio virtuale attraverso le storie, i racconti e i materiali multimediali che stimolano la curiosità e aiutano a potenziare la conoscenza della lingua inglese nelle varie abilità linguistiche.

Le lezioni saranno animate, con lo scopo di attivare negli alunni le abilità sia ricettive che produttive. L’insegnante madre lingua inglese, Marina Canapero, lavorerà sulla pronuncia, sull’apprendimento di nuovi vocaboli, sulle piccole interazioni necessarie per parlare di se stessi e per sopravvivere in un paese straniero. La musica e il teatro saranno parte delle lezioni dei Gruppi Primary e Junior. Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom.

Docente: Marina Canapero

Informazioni e contatti

Link per l’iscrizione: https://forms.gle/rFmxLRqNE9n5CNmMA.

Health & Care Associazione A.P.S.e A.S.Dilettantistica: