Benessere in azione: "Una buona postura nei tempi moderni"

Martedì 8 giugno dalle 20.30 alle 22 si terrà in modalità online l’interessante appuntamento intitolato “Una buona postura nei tempi moderni”. Una piacevole esposizione in cui si alterneranno le competenze del dott. Valerio Pozza Primario Ortopedico con l’esperienza della tradizione orientale proposta dalla Maestra Wang Xiaohui presidente dell’Associazione Health&Care.

Si parlerà di postura nell’età giovanile e nella terza età e di come l’utilizzarla correttamente possa evitare problematiche fisiche e respiratorie. Saranno consigliate posizioni da assumere durante il riposo notturno per alleviare le problematiche legate alla colonna vertebrale in particolare alle cervicali. Un dialogo a due che ci informerà su problematiche, trattamenti e prevenzione con una breve di pratica di Qi Gong e Tai Chi. Incontro online con Zoom, gratuito aperto a tutti con i numeri chiusi.

Informazioni e contatti

