Incontro gratuito: "Benessere in primavera"

Tema dell'incontro: *"Polmoni & Fegato". Conosceremo le tecniche per scaricare le tensioni, gestire meglio le emozioni e favorire la qualità del sonno. Online il giorno mercoledì 16 marzo 21-22 in Zoom In presenza il giorno 3 Aprile 10.30-11.30 alla sala Pertini, via Bajiardi 5, Padova. Secondo la medicina tradizionale millenaria cinese, gli organi sono collegati alle emozioni. In particolare i polmoni sono collegati alla tristezza, mentre il fegato alla rabbia. Tramite i loro meridiani, possiamo comunicare con gli organi stessi. Visto che il nostro corpo ha bisogno, proponiamo, in questi incontri gratuiti, le dimostrazioni di tecniche di automassaggio ed alcuni esercizi tradizionali di Qi Gong e Tai Chi per lavorare sui meridiani e sbloccare le tensioni, respirare meglio e migliorare il nostro equilibrio psicofisico. Con la maestra Xiaohui Wang.

Informazioni e contatti

Per informazione e iscrizioni contattare Whatsapp Cell. 328 0052556.

Web: https://www.healthandcare.it.