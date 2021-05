"BeneVivere", a Tribano due giorni di rigenerazione in mezzo alla natura

L'APS Sorseggiare la Pittura vi invita a trascorrere un pomeriggio di rigenerazione in mezzo alla natura per una totale armonia di "Bene-Essere" nella condivisione di un tempo libero dedicato interamente al prendersi cura di sé in modo semplice. Aperto a tutte le fasce di età dove la convivialità è intercalata da momenti pittorici, dal Padiglione Massaggio, dalla ricetta del "BeneVivere", dall’attività fisica all’aperto con lo yoga.

Il programma

Sabato 19 giugno

ore 16 Incontro Pittorico con Simona "Dipingiamo gli Alberi". Estrazione di 10 Buoni sconto 20% per lo Stand Gastronomico

ore 18.30 Pratica di Yoga con Cristina "Apertura al Sorriso"

Domenica 20 giugno

ore 16 Incontro Pittorico con Simona "Dipingiamo gli Alberi": 18 euro. Estrazione di un week-end omaggio in Umbria offerto dall'Agriturismo Sant'Angelo di Costacciaro (PG)

ore 18.30 Pratica di Yoga con Cristina "Il Corpo, questo sconosciuto" €8

Sabato 19 e domenica 20 giugno dalle ore 16:

Massaggio rilassante con Anna: 10 euro

Massaggio Shiatsu: 10 euro

Snack ed aperitivo per tutti!

Informazioni e contatti

Prenotazioni: 347.9760182.

Possibilità di cenare presso lo Stand Gastronomico. Evento in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Tribano.

Web: https://www.facebook.com/pitturasorseggiata.

