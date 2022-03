Beppe Carletti e Yuri Cilloni dei Nomadi Feat. 32° Parallelo al Piccolo Teatro

Tempi e Ritmi, in rete con altre 12 associazioni ed altre realtà artistiche padovane, con il contributo del Comune di Padova-Assessorato alla Cultura, per il format “RAM Disseminazioni”, organizza e coordina questo contenitore.

Per la rassegna "Padova spettacoli" appuntamento al teatro Maddalene, via San Giovanni di Verdara n.40, il 17 marzo alle ore 21.15.

Beppe Carletti e Yuri Cilloni dei Nomadi Feat. 32° Parallelo

Beppe Carletti (fondatore e tastierista) e Yuri Cilloni (cantante) dei Nomadi con ospite la Band 32° Parallelo

La storia ed il repertorio del mitico complesso emiliano al Piccolo Teatro grazie alla presenza sul palco di Beppe Carletti e di Yuri Cilloni dei Nomadi, accompagnati dalla band padovana “32° Parallelo” che nei suoi concerti propone una selezione accurata del repertorio della mitica band di “Io Vagabondo”, “Dio è morto”, “Un pugno di sabbia”, “Ho difeso il mio amore” e tante altre, partendo dagli albori del passato sino ai successi più recenti. Tra aneddoti e canzoni, non solo per nostalgici.

In collaborazione con Associazione Piccolo Teatro Don Bosco.

Biglietti

Prevendite operative online e nei negozi in città:

Per gli eventi al Piccolo Teatro: Cartoleria Prosdocimi (Vicolo Pedrocchi,10) e Carto-edicola Ruggero Enzo (Via Armistizio, 289 - zona Mandria)

Normative anti-Covid

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 in vigore.

Green Pass rafforzato obbligatorio

L'accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai possessori del gren pass rafforzato (super green pass) Mascherina FFP2 obbligatoria

Dai 6 anni l'accesso sarà consentito solo ai possessori di mascherina FFP2 Tracciamento

Saranno registrati i nominativi ed i recapiti telefonici dei partecipanti ai fini del tracciamento e conservati per 14 giorni

