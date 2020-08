“Betoneghe se nasse, no se deventa”, spettacolo a Carmignano di Brenta

“Betoneghe se nasse, no se deventa”

Prosegue con grande successo l’“Estate in Cultura 2020” del Comune di Carmignano di Brenta realizzata dall’Associazione Tempi e Ritmi tra luglio ed agosto nel capoluogo e nei quartieri.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 9 agosto ore 21.15 in piazza Marconi con la Compagnia Teatro delle Arance in “Betoneghe se nasse, no se deventa”: le prenotazioni dei posti (ingresso gratuito) sono agli sgoccioli: domani sabato 8 la Cartoleria Benetello in Viale Martiri della Liberazione sarà disponibile per dispensare gli ultimi posti disponibili.

Attraverso nuovi e vecchi episodi, Silvana, Renata e Franca, ovvero le Betoneghe uscite dalla fantasia (o dall’osservazione della realtà?) di Giovanna Digito, sono pronte a conquistare il pubblico con le loro “ciacole” all’insegna della comicità veneta.

Dalle note dell’autrice: «Non è mica colpa loro se vengono a sapere degli affari degli altri: dopotutto sono tre donne riservate, e ci provano a non spettegolare… Ma essere così chiacchierone è nella loro natura! Vuoi sapere i fatti tuoi? Allora vieni a sentire le Betoneghe, che ti porteranno in gita, in canonica, al rosario, dalla parrucchiera, come accade nella quotidianità.Proprio perché sono così colloquiali, le troverai sul palco insieme a Cristian Ricci, all’orchestrina Teatro delle Arance e alla musica popolare scritta dai Tiratirache appositamente per lo spettacolo e che le accompagnerà, creando una continua ilarità».

