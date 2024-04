"Beyond the sea", racconto di un viaggio in bicicletta attorno al Mediterraneo con Mattia Lazzarin

Mattia Lazzarin è stato il protagonista di un viaggio in bicicletta di 5 mesi in solitaria percorrendo le strade attorno al Mar Mediterraneo. 11500 km attraversando 17 paesi, fra coste, deserti, montagne, villaggi e capitali; fra differenze e uguaglianze sia culturali che umane. Un'avventura voluta per portare attenzione sulle dinamiche delle migrazioni, sulla vita di profughi e migranti e il loro viaggio attraverso le frontiere. Con la sua bici ha unito paesi dai quali si fugge e paesi nei quali si accoglie, viaggio che ci verrà raccontato anche attraverso una spettacolare raccolta di immagini.

Il progetto "BEYOND THE SEA" ci invita ad andare oltre il mare, oltre le barriere culturali e fisiche, oltre i pregiudizi e l'apparenza, per entrare con umanità nel mondo della migrazione.