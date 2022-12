Be Yourself・LOL XXL all'Extra Extra

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/562105165448167/

Sabato 7 gennaio 2023

You just need to be yourself

Extra Extra & Be Yourself

presentano LOL XXL

Level01 by Lolita:

Dj Ovren / Chiara Anna Bello Voice

Hip-Hop, Reggaeton, Trap, Top Charts Hits.

Level02 by MOB:

Paolo Cecchetto

Edoardo Bonavina

Leonardo Badon

TechHouse, Techno

Prezzi

Modalità d’ingresso

Potrà essere misurata la temperatura corporea, non è consentito l'accesso al locale a persone con temperatura superiore ai 37,5 ° e/o che presentano sintomi influenzali.

L'ingresso è riservato ad un pubblico 18+.

Un abbigliamento curato e alla moda farà di te un ospite gradito.

Informazioni e prenotazioni

WhatsApp https://wa.me/393898720420

Extra Extra World

https://linktr.ee/extraextrapadova

Extra Extra

Via Giacomo Ciamician 5

35143 Padova

Info web

https://www.facebook.com/events/562105165448167/

